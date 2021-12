Llicències d’activitat concedix autorització d’obres per a la segona fase del pavelló València Arena

Connect on Linked in

Lucía Beamud: “Es tracta d’un expedient prioritari i d’un projecte d’envergadura en què el govern de Joan Ribó està sent eficient i àgil alhora que garantim que tot complix les ordenances municipals”

La regidora de Llicències d’Activitat, Lucía Beamud, ha anunciat que ha signat hui mateix l’autorització per a la realització de la segona fase de les obres del pavelló València Arena. Es tracta de la segona, d’un total de tres fases. Esta fase correspon als permisos de l’estructura aèria, coberta i envolupant tèrmica i acústica, instal·lacions cobertes i forjat provisional per al pas de bombers de l’aparcament annex al subsol. Pel que fa a la futura tercera fase, correspondrà ja a la llicència d’obertura del recinte, la qual culminarà els treballs de construcció d’un pavelló multifuncional i aparcament en subsol, segons el projecte presentat.

La regidora Lucía Beamud ha volgut posar en valor el treball dels tècnics municipals, “als qui cal agrair que, davant d’un projecte de tanta importància i tan complex, estiguen responent de manera àgil i ràpida i concedint els permisos de manera diligent alhora que s’asseguren que tot complix amb les normatives tècniques corresponents”. El servici de llicències d’activitat està mantenint reunions setmanals amb els responsables tècnics del València Arena i estan treballant colze a colze amb ells per orientar-los i facilitar-los la tasca, “el que està permetent que l’expedient estiga anant ràpid i amb els terminis que corresponen”.

“Des del govern de Joan Ribó impulsem i facilitem el desenvolupament de projectes d’importància per a la nostra ciutat, donem cabuda a les inversions que generaran un benefici per a València i llancem un missatge positiu en el que si es complixen els requeriments i les normes que estan establertes, qualsevol iniciativa d’estes característiques és benvinguda”, ha dit Lucía Beamud, qui ha recordat que “el València Arena dotarà la ciutat d’un recinte multiusos que posicionarà la ciutat com a referent mundial per acollir actes esportius, culturals i d’entreteniment de primer nivell nacional i internacional”.

Cal recordar que els promotors del València Arena pagaran un cànon a favor de la corporació municipal de 200.000 euros anuals actualitzables. Així mateix, una vegada finalitzat el període de 50 anys de la concessió, el recinte revertirà a favor del municipi sense que supose cap cost a la ciutat.