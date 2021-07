“Lliçons dels nostres avis”, Història viva del passat de quarteros i quarteras comptada pel seu néts i nétes

Connect on Linked in

El llibre recull la vida dels més majors de Quart de Poblet escrita per alumnes del col·legi Sagrat Cor

Històries de quarteros i quarteras, històries de guerres i postguerres, de fam, de camps de concentració i de la lluita diària per tirar avant a les seues famílies, no s’oblidaran gràcies al llibre “Lliçons dels nostres avis”. Els més majors de Quart de Poblet han comptat als seus néts i nétes la seua vida i l’han plasmada en més de 154 pàgines. La idea se li va ocórrer a Luis Vivas Ramos, professor del Col·legi Sagrat Cor de la localitat de l’Horta Sud quan explicava la Guerra Civil als seus alumnes de 4t de l’ESO. Per a traslladar-los el que va ser la contesa, els va explicar que les seues ties-àvies, sent tan sols unes xiquetes, van ser arrestades i afusellades.

Arran d’aqueixa història va animar a l’alumnat a investigar el passat de les seues famílies i escriure un article. L’experiència va ser un èxit que va repetir en diversos cursos.

“Hui sent orgull de la meua família. Molt. I m’adone que, possiblement, ni m’hauria assabentat a no ser per aquesta investigació”, relata Sergio García qui s’ha descobert que el seu besavi va lluitar en la Batalla de l’Ebre. Amb tan sols quinze anys ha escoltat en primera persona un esdeveniment que, potser amb la seua edat, no li hauria interessat. Segur que ara mai oblidarà que la de l’Ebre va ser la batalla en la qual més combatents van participar, la més llarga i una de les més sagnants de tota la guerra.

Igual que Sergio, altres vint-i-quatre alumnes han participat en aquest projecte i ja poden dir que són cronistes de Quart de Poblet en haver deixat constància de la Història de la seua ciutadania. Sempre hem de tindre present que la suma de les xicotetes grans històries són la Història d’un poble.

Aquests testimoniatges, si no fóra pels seus néts i nétes, a més de la iniciativa d’un professor, potser s’haurien oblidat per sempre. Ara passaran de generació en generació i potser serveix per a ajudar al fet que els errors del passat no es repetisquen en el futur.

Els possibles beneficis obtinguts per la venda del llibre seran destinacions a associacions com a Amics del Carrer, Casa Caridad i Càritas.