Lliurament de recompenses a les falleres i fallers 2021-22 Alzira

La nit del dissabte, les falles d’Alzira van celebrar el lliurament de recompenses a les falleres i fallers que fa anys que treballen per la nostra festa i són inspiradors per a tots els que tenen la sort de tindre’ls ven a prop.



La nit va estar presidida per la Fallera Major d’Alzira Alba Carrió, el president de la Junta Local Fallera i el regidor de festes i comunicació Xavi Pérez.

També ens acompanyaren les regidores Luisa Castells, Clara Aledón i el regidor Ricardo Belda.

L’excepcionalitat en la qual vivim provocada per la pandèmia fa que tinga’m que adaptar cada acte a la circumstància del moment. Així anit Alba Carrió imposà les bandes de Falleres Majors a les representants de les comissions Colmenar Reis Catòlics, Albuixarres-Camí Fondo i Ausiàs March.



Les primeres distincions van ser per a les comissions de les falles Plaça Germanies i Cantereries als que la Fallera Major d’Alzira imposà als seus estendarts, tant infantil com gran el Coet d’Or col·lectiu i la Flama d’Or col·lectiva respectivament.



Anit s’imposaren fins a 8 insígnies d’or de la Junta Local Fallera destinades als components de la mateixa que al llarg dels últims anys han fet mèrits per a obtindre-la gràcies a la gran llavor desenvolupada a l’entitat que treballa per a la totalitat de les falles de la ciutat.



A continuació es va retre homenatge, concedint les recompenses a títol pòstum, a les falleres i fallers que ens han deixat en els últims mesos. A les seues famílies els volem reiterar el nostre més sincer agraïment per acompanyar-nos anit.



Anit s’entregaren 23 Flames d’Or, Murta i Brillants. Els seus destinataris pujaren arropats pels aplaudiments del públic assistent que va poder escoltar en la veu de Elián Vaya, impecable presentador de l’acte, els completíssims historials fallers d’estos amants de la festa que han dedicat tot el seu temps i amor a enriquir les falles.



Fundadors de comissió, actors i actrius de teatre faller, encarregats de llibret, poetes, delegats de festejos, presidents i presidentes de falla, pares, mares, iaios, iaies de sagues falleres, tots van rebre anit la seua recompensa.



Per segona vegada, anit també es van entregar 2 Flames de Platí, la màxima recompensa de les falles d’Alzira atorgada per la Junta Local Fallera que va recaure en Amadeo Pous i Puentes i Juan Vivas i Sala, els dos són membres de la Falla Camí Nou.



Una vegada imposades totes les recompenses el president de la Junta Local Fallera Jaume Bohigues es va dirigir unes paraules a tots els presents, donat l’enhorabona als recompensats de la nit, protagonistes de la vetlada fallera i va fer extensiva la seua gratitud a la resta de convidats pel compliment en tot moment de les mesures de seguretat. Destacà la gran tasca que s’ha fet en pro de la festa i tot el que ens queda per fer fins que arriben les falles de 2022.





Les paraules del regidor de Festes i comunicació Xavi Pérez tancaren l’acte recordant als fallers i falleres que ens deixaren i l’orgull que sent pel col·lectiu faller que treballa en determinació, constància i més responsabilitat que mai per engrandir en temps de Covid una festa que es Patrimoni de la Humanitat i orgull de tots els alzirenys i valencians.



Les notes de l’himne regional de la Comunitat Valenciana donaren per conclòs l’acte.