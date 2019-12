Lliurament Premis Carme Miquel per l’Acadèmia Valenciana de la Llengua

Connect on Linked in

El saló d’actes monestir de Sant Miquel dels Reis de València, seu del Lliurament de Premis Carme Miquel en el III Concurs d’Escriptura en valencià per estudiants d’Eso

Un concurs que augmenta any rere any el nombre de redaccions rebudes a concurs i que aquest any porta el lema Els nostres majors, els meus iaios

Ramon Ferrer president de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua ha declarat el seu orgull per la celebració d’aquesta nova edició que compta amb més de 10.000 euros en premis per als guanyadors 2019

La principal novetat d’esta edició és la creació del premi Carme Miquel al foment del valencià. D’esta manera, la institució homenatja a la seua acadèmica, escriptora i mestra