LLiurament Premis Go Dipitació de València València

La Diputació de València ha lliurat els premis de la II Edició dels Premis GO!a la investigació i a la societat civil amb la finalitat de reconéixer la labor de persones físiques i jurídiques en els camps de la investigació, la divulgació, el desenvolupament d’aplicacions i la promoció de la cultura de Govern Obert

En la modalitat Premis GO! Investigació – Participació, ha merescut el primer premi el treball presentat per Adrián Vicente, amb un accèssit per a Jorge Castellanos. En la modalitat Premis GO! a la societat civil per a accions de difusió, estudis o promoció del govern obert per a organitzacions, associacions i col·lectius socials, ha resultat guanyador el projecte presentat per la Fundació Horta Sud