Llombai acull una exposició amb material original de San Francesc de Borja que després convertirà en un museu

Connect on Linked in

Una exposició que serà museu. Des del 3 d’octubre de 2021, el Papa Francesc va designar que començara l’Any Jubilar de San Francesc de Borja, ja que és l’any en què es compleix el 350 aniversari de la canonització del sant duc. Acabarà el 3 d’octubre de 2022, coincidint amb el 450 aniversari de la seua mort. Llombai es convertirà estos dies en centre neuràlgic de la religiositat amb la inauguració d’una exposició borgiana en la Capella de l’Església de la Santa Cruz. Una autèntica delícia per als visitants i una cita amb la història ja que en el museu es podran vore copes, regals, materials brillants, llibres i busts que el mateix San Francesc de Borja va utilitzar en vida i que d’una manera o una altra han marcat l’evolució de Llombai fins al que significa el poble hui dia en l’àmbit cultural i en el seu patrimoni.

L’exposició estarà oberta a partir del dissabte a les 13.30 hores, moment exacte en el qual se li donarà valor a la història i a una personalitat molt important per als veïns i les veïnes de Llombai. “La petjada de San Francesc de Borja és molt important per a tots nosaltres, és per això que li hem volgut retre homenatge l’any Jubilar, amb esta mostra artística i cultural. Esta exposició és una manera de reivindicar els nostres costums, la nostra tradició i el nostre suport a la causa religiosa de la nostra localitat per a mantindre viva la il·lusió de la nostra història”, ha afegit José Forés, alcalde de la localitat. A més, l’Ajuntament, que finança l’exposició, podrà disposar en endavant de part dels productes mostrats, per la qual cosa es configurarà un museu temàtic l’emplaçament del qual encara s’ha d’estudiar i que farà de la localitat una de les capitals del patrimoni borgià.