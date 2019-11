Llombai, Catadau y Alfarb celebran una completa Semana Cultural para los mayores

Connect on Linked in

La Mancomunitat del Marquesat que formen Llombai, Catadau i Alfarb celebren estos dies la Setmana Cultural per als majors, amb actes durant diversos dies que intenten omplir la programació per a tots els públics. Així, demà dimarts tindrà lloc, a partir de les 16.15 hores, la inauguració de la qual representa la vint-i-sisena edició, a càrrec de la presidenta de la Mancomunitat, Àngels Simón Bisbal. Tindrà lloc a la Casa de la Cultura de Catadau. Més tard, a partir de les 17 hores, se celebrarà l’obra de teatre “Maribel i Rufí, varietats a lo fi”, de la companyia “Tramant Teatre” en el mateix emplaçament. L’activitat es desplaçarà després fins a la llar dels jubilats d’aquesta localitat per a la celebració d’un berenar amb xocolate i pastes. Per al dimecres s’ha reservat un passeig per la Torre d’Alèdua d’uns cinc quilòmetres i guiada per Vicent Climent. Començarà a les 9.30 hores i serà seguida per un esmorzar. A les 13 hores s’inaugurarà l’exposició “Deixant petjada” en l’edifici de la Mancomunitat. Ja a la vesprada serà la conferència “Robatoris als majors” a la Casa de la Cultura de Alfarb impartida per experts en la matèria, amb una posterior visita urbana d’esta localitat. Per exemple es parlarà dels balls àrabs, les columnes d’excavació o el castell amb la col·laboració de Miguel Cervera Sanz. Es tancarà la completa jornada amb una activitat gastronòmica a la Casa de la Cultura.

Ja el dijous tindrà lloc una visita turística i cultural per Cullera que començarà a les 8.30 hores. Es veurà el castell, la Casa de la Ensenyança, els Jardins del Mercat i el refugi i el museu de la guerra, amb un esmorzar costejat per la Mancomunitat.

El divendres hi haurà un espectacle de varietats a les 16.15 hores a l’auditori de Llombai i la clausura de la Setmana Cultura amb la presència dels alcaldes de Llombai, José Fores; Catadau, Hèctor Roig; i Alfarb, Santi Cervera; a més de la presidenta de la Mancomunitat, Àngels Simón, amb posterior vi d’honor als assistents. Tot això en la llar dels jubilats de Llombai.