Llombai protegeix les seues muntanyes amb la sèptima edició del Alèdua Trail

L’Ajuntament de Llombai i el club local CE La Porte Fresca han organitzat una nova edició del VIII Alèdua Trail, prova esportiva que es celebra el 2 de febrer i a la qual es podrà inscriure qualsevol persona major de 18 anys. La zona d’eixida i arribada està situada a la Avinguda Marqués de Llombai de la localitat i la inscripció està limitada a un màxim de 500 corredors. La jornada comptarà amb una prova de 15 quilòmetres, que eixirà a les 9 hores i que disposa d’un preu d’inscripció de 14 euros a través de la plataforma “on line” Cronorunner.

Rebran trofeu els tres primers classificats de les categories masculina i femenina en les categories absoluta, promesa, sènior, veterà, màster i classificat local, a més de premis (1er, 2on i 3er) a la categoria mixta. Hi haurà un altre premi al primer classificat del Club local “La Porte Fresca” Es considera corredor local aquell participant nascut o empadronat a Llombai, Alfarp o Catadau. L’organització premiarà l’equip amb més representació a la prova. La recollida dels dorsals es produirà el dia de la prova en la zona d’eixida de 7:30 a 8:45 hores.

El recorregut comptarà amb un desnivell positiu acumulat de 500 metres aproximadament i el temps màxim per a efectuar el recorregut íntegre serà de 3 hores. Transcorregut eixe temps, l’organització es reserva el dret a tancar el control d’arribada. Considerant que la prova té per objectiu l’impacte nul sobre el medi ambient, l’organització proporcionarà avituallaments sòlids que no generen residus. Addicionalment, es limitarà la zona d’avituallament col·locant recipients ecològics per a depositar envasos o residus que facilite l’organització o que porten els propis participants. Es recomana als participants que porten un bidó d’aigua. Els participants que porten envasos o residus hauran de carregar amb ells fins a depositar-los en l’avituallament més pròxim o en meta on hi haurà depòsits per a la seua recollida, sent motiu de desqualificació de tot aquell corredor que tire qualsevol tipus de residu fora dels punts destinats per l’organització al efecte.