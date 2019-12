Llombai rellança el Mercat Renaixentista dels Borja amb carreres de cavalls i el major campament militar d’Europa

Connect on Linked in

Llombai tanca l’any pensant ja en el que serà un dels principals esdeveniments del 2020 a pesar que se celebrarà entre el 24 i el 26 de gener. El Mercat Renaixentista dels Borja tornarà a recuperar la seua lluentor amb una edició per al record. Per a això, l’organització ha preparat un esdeveniment que compta amb gran espectacularitat. Durant els dies de celebració de la fira se celebraran carreres de cavall a imitació de les que tenen lloc a Siena (Itàlia) i que enfrontarà a algunes de les més importants quadres hípiques d’Espanya. En l’especial competició s’implicaran les associacions i col·lectius de Llombai, que optaran i participaran activament amb les diferents quadres. A més, també està previst que es munte el campament militar més gran d’Europa, en la que és, potser, la recreació històrica més important del territori valencià. En l’espectacular mercat medieval es podran presenciar una infinitat d’activitats que recreen la vida en els segles pretèrits. El visitant tindrà la percepció d’observar com va ser el renéixer dels artesans, la música i cultura de l’època, l’art de la falconeria, la caça, els tornejos amb cavalls, la vida agrària o en les tavernes o l’alimentació.

Els cavalls també van ser els protagonistes el diumenge amb l’establiment d’un arbre en el centre del municipi per a celebrar el Nadal. Per a això es va convidar a nombrosos cuidadors de cavalls de la zona i els presents van gaudir d’un esmorzar popular sufragat per l’ajuntament. El dia 18 s’iniciarà la decoració de l’arbre de Nadal en la Plaça de l’Ajuntament i este mateix dia un conta contes actuarà a les 17.30 hores. Per part seua, el dia 19 serà el torn per a les ames de casa amb la reunió a la Casa de la Cultura i a partir de les 15.15 hores tindrà lloc el festival del CEIP St. Francesc de Borja, que continuarà l’endemà a l’Auditori de Llombai. El dissabte 21 està programat el festival de les gimnastes rítmiques i també la carrera Sant Silvestre en el poliesportiu a partir de les 11 hores. L’endemà, coincidint amb la jornada de la loteria, serà el concert de la Coral Marquesat a l’auditori a partir de les 18 hores. Per part seua, el 23 serà el concert de la Banda Juvenil i Duo a partir de les 19 hores. Per al dia 24 s’ha reservat una discomòbil en el poliesportiu a càrrec dels festers i el dia 28 tindrà lloc un festival de rock & roll en la Plaça de l’Ajuntament des de les 17 hores. Abans de la Nit de Cap d’Any, per al dia 30 s’ha programat un concert de solistes a l’auditori a partir de les 19 hores i després de l’arribada de l’any nou, el dia 5 serà la cavalcada de Reis Mags des de la Plaça Regne de València.