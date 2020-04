Llombai reparteix màscares a tota la població dins d’un pla integral de protecció contra el COVID19

Connect on Linked in

Un complet pla d’acció dissenyat per l’Ajuntament de Llombai està permetent que la població del Marquesat puga combatre amb major eficàcia la lluita contra la pandèmia del COVID19. El consistori que dirigeix Pepe Forés va començar ahir a repartir màscares per a tota la població, aconseguides gràcies a la coalició entre l’ajuntament i els veïns. L’equip de govern organitza el treball d’elaboració a través de les regidories i les cosidores particulars les confeccionen. Després, la Policia Local les traslladen per a la seua esterilització i la posterior distribució. L’ajuntament ha posat a la disposició dels veïns als treballadors municipals per a facilitar la distribució i en els pròxims dies arribaran a totes les cases. Les màscares es van repartir en les setmanes precedents a comerços, col·lectius vulnerables davant la pandèmia i les forces de seguretat. Però aqueixa acció és una més de les empreses per l’executiu local dirigit per Pepe Forés. Gràcies a la col·laboració amb els agricultors de la localitat, el municipi es desinfecta tres vegades a la setmana, passant per totes les zones del nucli urbà i també de les urbanitzacions que pertanyen al municipi. També s’actua en els edificis públics.

A més, Llombai va posar en marxa fa ja diverses setmanes i funciona amb fluïdesa el sistema d’ajuda farmacèutica a domicili i a través de la treballadora municipal ADL s’està estudiant l’aplicació d’ajudes per als autònoms. També a nivell fiscal, s’ha condonat la taxa d’ocupació de les terrasses dels bars per al present any 2020 i dins de la Mancomunitat del Marquesat s’aplicaran diverses ajudes addicionals que arribaran a través de la gestió dels Serveis Socials. Segons l’alcalde, Pepe Forés: “Un complet pla d’acció per a assegurar la seguretat sanitària dels veïns i veïnes i a més intentar aconseguir que ningú es quede arrere després d’aquesta aturada econòmica. Volem protegir a la població, en tots els sentits. I per a això fan falta mesures sanitàries i també protecció i injeccions econòmiques. En això estem i seguirem”.