Llombai torna a sumar-se a la campanya d’esterilització de gats de la protectora Connexió Felina

L’Ajuntament de Llombai s’ha tornat a sumar, amb motiu del dia internacional del gat -el passat 20 de febrer-, al projecte ‘No hi haurà vivenda per a tots’, impulsat per la protectora d’animals Connexió Felina. En ell, es pretén conscienciar als consistoris de la necessitat d’esterilitzar als felins, tant de carrer com domèstics, per a evitar una superpoblació en els pròxims anys. L’alcalde de Llombai, José Forés, argumenta els beneficis de la campanya: “És una mesura de prevenció molt important. Si no esterilitzem als nostres gats, tindran problemes de conducta, extravis i fins i tot problemes de salut. Tot per l’alteració de les seues hormones. Això, a més de la seua superpoblació, posaria en un seriós problema, tant al nostre municipi com a la resta de localitats, ja que els gats són una de les mascotes més habituals”. A més, Forés explica: “Encara que tots estos problemes no s’acabaren amb l’evolució d’esta campanya, també ha de ser responsabilitat dels veïns, esterilitzar a les seues mascotes. Si no ho fem entre tots, en uns anys, com diu la campanya: ‘No hi haurà vivenda per a tots’”.

Des de la seua creació, a l’any 2013, la protectora especialitzada en felins ja ha comptabilitzat més de 6.000 esterilitzacions, i ha agraït les polítiques de Benestar Animal adoptades pels municipis participants en la campanya durant els últims mesos, com un gran avanç en el control de la superpoblació felina. Junt a Llombai -un dels primers ajuntaments a sumar-se a la iniciativa-, 14 consistoris més iniciaran la campanya d’esterilització d’enguany: Aldaia, Alfarp, Almàssera, Bonrepòs i Mirambell, Catadau, Cullera, Mislata, Nàquera, Quart de Poblet, Paterna, Utiel, Vilamarxant i Vinalesa, un 64% més de participants que l’any anterior.