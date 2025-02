Esforç infructuós del CR Inter Alpesa en el duel al cim

El passat dissabte, el camp “Juan Palomares” de Cullera va ser testimoni d’un emocionant duel de rugbi entre el CR Inter Alpesa i l’Akra Bárbara d’Alacant. Un partit que prometia emocions fortes i que no va decebre. Tot i la derrota per 29 a 30, l’Inter Alpesa es manté al capdavant de la classificació gràcies al punt bonus defensiu, un factor positiu dins d’una jornada plena de tensió i intensitat.

Inici fulgurant de l’Akra Bárbara

L’equip visitant arribava amb la ferma intenció de revenjar-se de la derrota en el partit d’anada a Alacant. Des del xiulet inicial, l’Akra Bárbara va mostrar les seues intencions amb una concentració admirable. Els visitants es van avançar ràpidament en el marcador amb un assaig al minut 2, seguit d’un altre al minut 14 i un cop de càstig al minut 24, deixant un preocupant 0-15 en el marcador.

Reacció de l’Inter Alpesa

Lluny d’abaixar els braços, l’Inter Alpesa va reaccionar amb contundència. Asier Redondo va anotar un primer assaig, seguit per un altre d’Alejandro Vázquez, que va ser transformat pel mateix Asier, ajustant el marcador a 12-15.

Tot i els esforços locals, l’Akra Bárbara va tornar a colpejar amb un nou assaig al minut 34, deixant el marcador en 12-20 al descans. La primera part havia estat dominada pels visitants, que es van aprofitar d’errors poc habituals en l’Inter Alpesa.

Segona part d’infart

En la represa, l’Akra Bárbara va continuar amb el seu domini i va ampliar l’avantatge amb un assaig transformat al minut 49, situant el marcador en 12-27. Tan sols tres minuts més tard, un nou cop de càstig va augmentar la distància fins al 12-30.

Però l’Inter Alpesa, impulsat per la seua afició, no es va rendir. Alejandro Vázquez va anotar un nou assaig, transformat per Asier, que ajustava el resultat a 19-30 i encenia les esperances de la remuntada.

El moment culminant va arribar al minut 78, quan Matías Vázquez va recuperar un baló en el centre del camp i, amb una carrera espectacular, va aconseguir un assaig sota pals. Asier no va fallar la transformació, situant el marcador en 26-30.

Amb el temps quasi complit, l’Inter Alpesa va tenir una última oportunitat i Asier Redondo va convertir un cop de càstig per deixar el marcador final en un ajustat 29-30.

Esperit combatiu i una lliga apassionant

Malgrat la derrota, l’Inter Alpesa va demostrar un esperit de lluita i una capacitat de reacció encomiables. Sens dubte, va ser un gran partit que va deixar els aficionats amb ganes de més i que reafirma la qualitat d’ambdós equips en aquesta emocionant temporada de rugbi.