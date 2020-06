Llum verda a la connexió Alzira-Algemesí amb carril bici

Connect on Linked in

Diego Gómez: “Este projecte és essencial per facilitar que la ciutadania es puga moure per una xarxa que unix tota la comarca”

La Conselleria Política territorial, Obres Públiques i Mobilitat ha comunicat a l’Ajuntament d’Alzira l’acceptació d’este itinerari ciclista que unix Alzira i Algemesí mitjançant la construcció del carril bici des de la redona del mercat d’Abastos.

L’alcalde d’Alzira, Diego Gómez, ha manifestat al respecte “Portem anys treballant per la millora de la mobilitat sostenible. Este projecte és essencial per a facilitar que la ciutadania es puga moure per una xarxa que a poc a poc unirà tota la comarca”

L’inici de les obres per part de la Generalitat planteja una primera actuació a la redona del mercat d’Abastos, a continuació del carril bici que ja existeix des del parc d’Educació Vial i en direcció a Algemesí. En un segon tram continuarà per per la CV 42 salvant el Riu Verd i finalment connectarà amb la via de servei del Polígon Industrial de l’ITV fins a Algemesí. D’altra banda també està prevista una connexió en direcció a Guadassuar pel polígon de El Pla.



Per la seua banda el regidor de Medi Ambient, Pep Carreres s’ha mostrat satisfet per vore l’inici d’este projecte que suposa una reivindicació d’este govern des dels seus inicis. “Amb l’inici d’este tram del carril bici es dona resposta al treball coordinat dels ajuntaments d’Alzira, Algemesí i Guadassuar”



El projecte inclou la dotació d’enllumenat en tots els encreuaments, la remodelació de l’entroncament de la CV43 amb la redona així com amb els camins agrícoles.