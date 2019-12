Llum verda a la modernització dels carrers Santa Anna, Sant Blai i Sant Antoni

Connect on Linked in

L’Ajuntament ha fet públic el projecte de modernització de dues de les vies més importants de la localitat, els carrers Santa Anna, Sant Blai i Sant Antoni a les quals es destinaran més de 750.000 euros. No sols guanyaran en accessibilitat, lluminositat i imatge sinó que el trànsit es disminuirà considerablement el que redundarà en la qualitat de vida dels seus veïns i veïnes.

Les obres d’una de les artèries més importants d’Albal, les del carrer Sant Anna i Sant Blai, s’iniciaran la segona quinzena de gener, compten amb un pressupost d’uns 505.000 euros i s’allargaran per tres mesos. Per la seua antiguitat, es tracta d’una via de baixa qualitat urbana i amb voreres excessivament estretes que necessiten de la seua ampliació per a garantir la seguretat i l’accessibilitat dels vianants. El nou carrer Sant Anna passarà a ser de sentit únic i el seu nou paviment reduirà la sonoritat al pas dels vehicles. S’instal·larà arbrat i tot el material urbà que siga necessari: papereres i bancs, entre altres elements. Es renovarà la xarxa d’aigua potable i eliminar la barrera de contenidors que hi ha actualment enfront del Mercat que resta visibilitat a un dels edificis més singulars del poble.

I és que en aquest carrer es troben elements arquitectònics d’important valor com l’antic Ajuntament, el Mercat Municipal i la Casa del Pare Carlos Ferris que, d’aprovar-se en la sessió plenària extraordinària d’aquest desembre, abans que finalitze l’any s’oficialitzarà la seua compra davant notari.

Ramón Marí: “Modernitzar aquests carrers era un compromís del meu govern”

Sant Antoni: el carrer més antic del poble

El carrer Sant Antoni d’Albal on resideixen unes 60 famílies també canviarà la seua cara a partir de gener. L’alcalde Ramón Marí va convocar a una reunió als seus residents per a donar a conéixer el projecte al qual es destinarà més de 250.000 euros. Aquestes obres també s’executaran en un termini estimat de tres mesos. En paraules de Marí, “era un compromís amb el barri”.



La modernització contempla la millora de l’accessibilitat, de la xarxa de sanejament i pluvial i la disminució del trànsit rodat.



És una via dimensiones molt estretes, amb voreres que en l’actualitat mesuren mig metre en alguns trams i que ara seran ampliades per a la seguretat veïnal que, en la seua majoria, és longeva. A més, rep el trànsit d’una de les arterías més transitades del poble, el carrer Blasco Ibáñez, en aquest sentit, l’Enginyer municipal, Óscar González, ha anunciat que per a disminuir la circulació es canviarà el sentit del carrer que passarà de ser d’eixida a ser d’entrada i que aquest es limitarà al pas sol dels residents.



Millorar la mobilitat per als vianants i ciclista de tot el nucli urbà ha sigut una màxima de l’executiu local que presideix Ramón Marí que, fa uns anys ha posat especial èmfasi en el barri antic. Aquestes polítiques han sigut reconegudes per la Generalitat Valenciana que fa pocs mesos ha distingit al consistori amb el Primer Premi de mobilitat pel projecte de semipeatonalización dels carrers situats en l’entorn a la Torre àrab.



Al carrer Sant Antoni es van construir fa uns anys habitatges adossats els propietaris dels quals posen de manifest ara la falta de capacitat dels seus immobles per a evacuar les aigües quan plou de manera intensa. El consistori s’ha compromés a donar una solució i determinar si és un problema de sanejament de les seues cases o derivat de l’antiguitat del carrer. El tècnic municipal va explicar que el projecte contempla la renovació de la xarxa de distribució de l’aigua potable i la millora de la xarxa de sanejament i de captació de pluvials.



PETICIÓ VEÏNAL

El veïnat també va advertir a l’alcalde del mal estat i perillositat de l’habitatge antic situat en el número 30. L’endemà, el divendres 31 d’octubre, els serveis tècnics municipals van inspeccionar aquest immoble per a determinar si escau la declaració de ruïna imminent i instar a la propietat, mitjançant una ordre d’execució, a la seua demolició. Al temps, l’Ajuntament exigirà al propietari la neteja del solar contigu a la casa que allotja una de les colònies felines registrades en el municipi.