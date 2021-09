Llum verda al Pla Estratègic d’Ocupació, Formació i Emprenedoria de la ciutat de València postcovid

Connect on Linked in

El document es basa en la formació per a la cerca d’ocupació, la igualtat laboral de dones i homes i el suport a emprenedors, autònoms i pimes per a la transformació digital i innovació

El Ple ha aprovat este dijous el Pla Estratègic d’Ocupació, Formació i Emprenedoria de València per al període 2021-2024, que arreplega les polítiques municipals en esta matèria per als pròxims anys amb l’objectiu de reactivar l’economia de la ciutat després de la pandèmia. El document ha estat consensuat amb els agents econòmics i socials i es basa en tres eixos: la formació per a la cerca activa d’ocupació, la igualtat en el treball entre dones i homes, i el suport a emprenedors, autònoms i pimes per a la transformació digital i innovació. L’acord ha eixit endavant amb el suport de l’equip de govern i l’abstenció de l’oposició.

Durant el debat sobre este punt han intervingut, per este ordre, el regidor de Vox Vicente Montañez, la popular Paula Llobet i la regidora de l’Àrea de Desenvolupament Innovador, dels Sectors Econòmics i Ocupació, Pilar Bernabé. Montañez ha criticat que, “amb les seues polítiques fiscals, este govern està estrangulant la capacitat de créixer de les empreses i, si les nostres empreses foren més grans, tindrien més capacitat per generar ocupació”. Per a l’edil del PP, el pla presenta contradiccions, perquè “aposta pel desenvolupament d’esdeveniments esportius pel seu impacte econòmic, la importància estratègica del Port de València i la col·laboració publicoprivada”, però “vostés rebutgen la Copa de l’Amèrica, l’ampliació del port i els edificis —per a empreses emergents—de La Marina de València continuen abandonats”.

Per la seua part, Pilar Bernabé ha posat en valor “el primer Pla Estratègic d’Ocupació, Formació i Emprenedoria de la ciutat de València postcovid”, emmarcat en “un panorama que ha canviat totalment”. També ha subratllat que han participat en la seua elaboració entitats “de tanta rellevància com la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana, tots els sindicats d’esta ciutat i altres agents socials i econòmics, que porten treballant molt de temps i van encetar el pla anterior, amb què es va aconseguir baixar en 23.000 persones el nombre de desocupats que ens va deixar el PP quan vam arribar al govern”. Bernabé ha defés les polítiques actives d’ocupació municipals, el pressupost de les quals “s’ha multiplicat per quatre”, la posada en marxa de l’Oficina d’Inversions, les ajudes a les pimes per pal·liar la crisi —35 milions d’euros en l’últim any—, i esdeveniments esportius com la Marató de València, que “costa a l’Ajuntament en cash 100.000 euros i reporta econòmicament a la ciutat 32 milions d’euros”.

Mercats agroalimentaris

Este dijous també s’han ratificat els acords per a la creació dels mercats de venda no sedentària i directa de productes de proximitat a Benimaclet, Castellar-l’Oliveral i el Pla del Remei. Igualment, s’ha proposat modificar la ubicació inicialment prevista al barri de Malilla i traslladar-la al carrer de l’entrada a la casa de Santapau, ateses les recomanacions de diversos informes municipals. La proposta ha prosperat amb el suport de l’executiu municipal, l’abstenció de Vox i la negativa de populars i Ciutadans.

Urbanisme

Així mateix, el Ple ha donat llum verda als tràmits per protegir com a Bé de Rellevància Local l’anomenat Mòdul Llotja, un pavelló de Fira València del taller de l’arquitecte francès Le Corbusier construït en 1967. L’òrgan col·legiat ha acordat sotmetre la iniciativa a informació pública amb els vots a favor de l’equip de govern i l’abstenció de l’oposició. Pel que fa a altres temes d’urbanisme, també s’ha tractat la modificació puntual de l’ordenació detallada del PGOU de l’eix Sapadors; la modificació puntual del PGOU per a canvi d’ús de parcel·la dotacional a l’avinguda del Port número 269; la modificació del PGOU relativa al canvi de qualificació detallada d’educatiucultural a servici públic del centre Juan Dios Montañés de Russafa, i l’aprovació definitiva de la modificació puntual de les normes urbanístiques del Pla Parcial del sector PRR-14 de Beniferri. Tots els punts han rebut el suport de Compromís i PSPV, mentre que PP, Ciutadans i Vox s’han abstingut.

A més, s’ha declarat desert el concurs per a l’adjudicació del Programa d’Actuació Integrada de gestió indirecta per al desenvolupament de la unitat d’execució 22 del PEPRI del barri del Carme. Els grups de l’executiu local s’han mostrat d’acord, PP i Cs s’han abstingut i Vox ha votat en contra.

Participació a distància, permisos i pròximes sessions

En la sessió de setembre ha participat a distància la vicealcaldessa, Sandra Gómez, que es troba en situació de permís de maternitat. El Ple ha donat compte d’esta llicència, així com del permís per naixement i adopció de la regidora María José Catalá i el regidor Carlos Galiana, respectivament.

D’altra banda, s’ha retirat un punt de l’orde del dia relatiu a recomanacions de l’Agència Antifrau, i s’ha modificat el règim de sessions per als mesos de novembre i desembre per tal d’adaptar-lo a la tramitació del pressupost municipal 2022, en concret als dies 18 de novembre i 23 de desembre.