Llum verda del TSJ a la pròrroga del passaport Covid

Connect on Linked in

La Secció Quarta de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia (TSJ) de la Comunitat Valenciana ha autoritzat la pròrroga fins al pròxim 31 de gener de l’exigència de l’anomenat passaport Covid per a accedir als llocs on ja era obligat presentar-lo, així com la seua ampliació a tota l’hostaleria i restauració, independentment de l’aforament, i a altres establiments com a gimnasos o cinemes, circs, instal·lacions esportives i seus festeres en els quals es consumisca beguda o menjar.

Però no queda ací la qüestió. El TSJ ha donat llum verda a reclamar este document en «llocs tancats i oberts on es preste servei de menjar o beguda». Això significa que el Consell ha demanat al tribunal autonòmic valencià que li autoritze a ordenar que es reclame el document a les terrasses. I este ha dictaminat a favor de la petició de l’Executiu autonòmic valencià.

Dilluns passat, quan es va celebrar la reunió interdepartamental del Consell per a aprovar l’ampliació del passaport Covid, en la compareixença del president de la Generalitat, Ximo Puig, i de la consellera de Sanitat, Ana Barceló, es va indicar per assegut que el document que acredita que el portador s’ha vacunat, o presenta un test negatiu en les últimes 72 hores o un test d’antígens en les últimes 48 o ha superat la infecció per Covid en els últims sis mesos, no seria obligatori demanar-lo en terrasses.

Este mateix dimarts, quan el Consell va presentar el document al TSJ perquè es pronunciara, el president de la Generalitat, Ximo Puig, va afirmar que continuava sense ser preceptiu mostrar el carnet Covid si s’ocupava una terrassa. I el cap del Consell va reconéixer amb claredat que era un assumpte que estaven “estudiant”.