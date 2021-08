Llum verda després d’una dècada per a la construcció del col·lector del carrer Santa Creu d’Almussafes

Connect on Linked in

La Generalitat Valenciana ha acceptat la crida de l’Ajuntament, que urgia a l’administració autonòmica a materialitzar la intervenció, pendent des de 2009

El projecte ja està redactat i està previst que al llarg del mes de setembre es liciten les obres, amb les quals s’evitaran futures inundacions en la zona, perquè comencen a la fi d’any

El mes de juliol passat es va celebrar una reunió telemàtica amb responsables autonòmics per a concretar els detalls de la posada en marxa de l’actuació

Aquest mes de setembre es licitaran les obres per a la construcció del col·lector del carrer Sant *Creu d’Almussafes, una actuació considerada “urgent” per l’executiu municipal que evitarà futures inundacions i que porta paralitzada des de 2011. De fet, és l’única que no s’ha executat de les incloses en el Pla Confiança impulsat per la Generalitat Valenciana en 2009. La previsió és que la intervenció comence a la fi d’aquest 2021. L’alcalde, Toni González, considera que es tracta de “una excel·lent notícia, perquè després d’una dècada esperant, Almussafes comptarà en breu amb una infraestructura necessària perquè no es repetisquen episodis com el que vam viure el mes de novembre passat, quan el carrer Major va quedar completament negada amb més de mig metre d’aigua”. La Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica invertirà prop de 500.000 euros en la posada en marxa d’aquesta obra i l’Ajuntament s’encarregarà d’abonar els 286.000 euros restants per a fer-la possible.

Després de més de deu anys, la construcció del col·lector d’aigües pluvials del carrer Santa Creu d’Almussafes serà una realitat en poc temps. La Generalitat Valenciana ha escoltat l’última crida realitzada per l’Ajuntament de la localitat perquè s’escometa aquesta infraestructura, “imprescindible per a evitar futures inundacions i, per tant, per a garantir la seguretat de la ciutadania”, segons l’alcalde, Toni González, i ha posat en marxa la maquinària per a la seua construcció.

El projecte ja està elaborat i està previst que el mes vinent de setembre es liciten les obres perquè comencen a la fi d’any. “És una excel·lent notícia, perquè després d’una dècada esperant, Almussafes comptarà en breu amb una infraestructura necessària perquè no es repetisquen episodis com el que vam viure el mes de novembre passat, quan el carrer Major va quedar completament negada amb més de mig metre d’aigua. La correcta evacuació de les aigües és fonamental per a evitar incidents en situacions de risc, per la qual cosa estem molt contents que l’administració autonòmica haja inclòs la intervenció entre les seues prioritats”, destaca el primer edil.

D’aquesta manera, tal com ja estava estipulat, la Generalitat Valenciana invertirà prop de 500.000 euros en la posada en marxa d’aquesta obra, mentre que la localitat s’encarregarà d’aportar els 286.000 euros restants per a fer-la possible. Es tracta de xifres aproximades, atés que la quantitat definitiva es coneixerà quan es duga a terme l’adjudicació. “Nosaltres sempre hem estat preparats per a quan arribara el moment, però no depenia de nosaltres. De fet, des de 2015 hem mantingut múltiples reunions amb la Direcció General de l’Aigua i des de 2017 hem inclòs la quantitat que ens correspon aportar en els pressupostos municipals. Però no sols això, ja que aquest 2021 també havíem reservat la quantia completa, per si s’optava per una altra mena de fórmula que contemplara avançar els fons corresponents a l’administració autonòmica, perquè la nostra intenció sempre ha sigut agilitar al màxim l’assumpte”, afig González. Finalment, serà la Generalitat Valenciana la que s’encarregue de gestionar un procediment que el president de l’executiu municipal qualifica de “urgent”.

En els últims anys s’han celebrat diverses reunions per a tractar el problema del col·lector del carrer Santa Creu. L’última es va dur a terme el mes de juliol passat per videoconferència i en ella van participar, a més de l’alcalde, la primera tinenta d’Alcaldia i regidora d’Urbanisme, Davinia Calatayud, l’enginyer tècnic industrial municipal, Manolo Duart, el director general de l’Aigua, Manuel Aldeguer Sánchez, i un tècnic de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.

“Paral·lelament, l’executiu municipal està abordant altres actuacions per a evitar que es produïsquen noves inundacions en la població. En cap moment hem deixat de treballar en aquest assumpte i prova d’això és que hem encarregat diversos estudis, entre ells un sobre la inundabilitat en el terme municipal per a veure on es poden situar els sistemes de drenatge sostenible, els denominats SUDS, i que estarà llest en breu. Les dades que obtinguem amb aquesta anàlisi s’uniran als que ja vam recollir en els informes realitzats arran de les inundacions del passat mes de novembre, en els quals ja es va concloure que és necessari millorar algunes infraestructures dependents de la Generalitat Valenciana per a estar preparats davant noves gotes fredes”, comenta l’alcalde.

Antecedents

El procés per a la construcció d’aquest col·lector porta paralitzat deu anys i és l’únic que encara no s’ha executat del Pla Confiança desenvolupat per la Generalitat Valenciana amb l’objectiu de donar suport a la inversió productiva en els municipis de la regió. L’empresa adjudicatària de l’actuació urbanística va sol·licitar la suspensió dels treballs a la fi de 2011, al no trobar-se recollida el cofinançament de la mateixa en el contracte administratiu d’obres formalitzat amb l’organisme autonòmic competent.

Aquesta situació va generar discrepàncies entre l’empresa i la Direcció General de l’Aigua sobre la manera d’elaborar les certificacions d’obra, diferències que no es van solucionar fins a finals de 2013, i en 2018 es va resoldre administrativament el citat contracte. Ara, amb la imminent licitació de les obres, la posada en marxa del col·lector està cada vegada més a prop.