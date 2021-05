Llum verda per a la licitació del sostre del pavelló d’esports Fontana Mogort

Connect on Linked in

La intervenció en el sostre del pavelló d’esports Fontana Mogort té llum verda per a la seua execució, després de donar-se com a favorable la licitació per a procedir a la contractació de les obres de rehabilitació estructural del recinte.

L’objecte del projecte és la substitució integral de la coberta del pavelló després que en 2029 l’Ajuntament encarregara un exhaustiu estudi per tal d’inspeccionar el elements que conformen l’estructura i a la vista dels nombrosos danys i el deficient estat de les soldadures existents, junt als problemes de corrosió i impermeabilització decidira redactar un projecte bàsic que contemplava la substitució integral del sostre.

Els treballs previstos consistiran en garantir la correcta impermeabilització del sostre i la connexió del sistema de drenatge de les instal·lacions existents, ja que en els últims anys s’han enregistrat diversos problemes de filtracions en la coberta en el períodes de fortes pluges. Esta problemàtica s’ha agreujà en 2018 degut a les intenses precipitacions que acceleraren les filtracions de la coberta i els elements dels sistema d’evacuació.

Esta previst que els pilars augmenten metro i mig per tal de dotar fins a huit metres l’altura lliure de les pistes esportives, així com la instal·lació de panells que faciliten l’entrada de llum natural.

Els treballs es realitzaran en tres fases per a no deixar el pavelló totalment al descobert. Es planteja, a més, un sistema de recollida d’aigües pluvials de la coberta i la substitució de les lluminàries situades en la coberta pel sistema Led, per tal de propiciar un estalvi en el consum energètic i millorar la qualitat del llum.

«L’Ajuntament d’Alzira ha tingut que fer un esforç important per tal de fer realitat l’anhelada rehabilitació del sostre del Fontana Mogort, que possibilitarà de nou l’ús de la instal·lació esportiva, ara tancada pel perill que presenta el mal estat del sostre del pavelló», segons Fernando Pascual, regidor d’Esports.

El pavelló Fontana Mogort va ser originalment mercat d’abastos, es va inaugurar el 1967, però en 1984 es va modificar el seu ús per a transformar-lo en instal·lació esportiva integrant pistes i vestuaris, per a la qual cosa s’eliminaren els suports centrals i es reforçà l’estructura de coberta.

«Degut al temps transcorregut des que va ser inaugurat, des de la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament d’Alzira, ens veiem en l’obligació de condicionar i donar solució als problemes estructurals del Fontana Mogort, ja que la gran quantitat d’alzirenyes i alzirenys que l’utilitzen per a la pràctica de l’esport han de tindre al seu abast unes instal·lacions dignes i totalment segures per a albergar les diverses disciplines esportives que acull este pavelló cobert», segons el regidor.