L’OAM de Parcs i Jardins realitza cirurgies i endoteràpia en les palmeres per al control del morrut roig a València

Des de l’organisme municipal es vigila per a contindre l’expansió del paràsit

Especialistes de l’Organisme Autònom Municipal (OAM) de Parcs i Jardins realitzen tractaments de cirurgia i endoteràpia vegetal en les palmeres de la ciutat amb l’objectiu de controlar els casos i l’expansió del morrut roig (rynchophorus ferrugineus) entre els exemplars de les diferents vies urbanes. Així ho ha explicat el vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, qui ha subratllat la importància de dur a terme tractaments preventius, que allarguen la vida de les diferents espècies vegetals urbanes, i suposen un estalvi de recursos.

Tal com ha explicat Campillo, “tant des del Servici de Jardins com des de l’organisme autònom s’està treballant amb molta cura amb les palmeres de la ciutat, sobretot les canàries i les washingtònies, que són les més afectades per l’atac del morrut roig”. Campillo ha recordat que es tracta d’un paràsit molt agressiu “que ha provocat gravíssimes mortaldats en nombrosos punts, encara que en Valéncia es comproven periòdicament totes les palmeres i realitzem endoteràpia perquè el tractament arribe directament a la part interna de la palmera, sense haver d’arribar a la corona”. “Es tracta d’una tècnica nova que s’ha revelat molt exitosa”, ha afegit el vicealcalde.

L’endoteràpia vegetal és un mètode terapèutic de tractaments fitosanitaris de plantes llenyoses i palmàcies que consisteix en la injecció del producte fitosanitari o la substància nutricional directament en el sistema vascular de la planta. Des de l’OAM Parcs i Jardins s’ha procedit, en els últims mesos, a realitzar inspeccions per a comprovar l’evolució i l’estat de les palmeres canàries (phoenix canariensis) i palmeres washingtònies (washingtonia filifera) situades en la Gran Via Marqués del Túria i als jardins d’Aiora i de Monforte.

En el cas de les palmeres de la Gran Via Marqués del Túria, l’informe tècnic assenyala que, a l’altura del carrer Comte de Salvatierra, hi ha un exemplar al qual se li va realitzar una cirurgia parcial en 2019, i en la qual s’ha constatat que la brotada de la gemma central té una certa inclinació, en tindre antecedents d’atac de morrut. Tal com assenyala l’informe tècnic, la brotada de fulles continua augmentant i la inclinació s’ha corregit lleugerament.

També a la Gran Via, a l’altura del carrer Almirall Cadarso hi ha tres palmeres, dos d’elles catalogades com a monumentals, i la tercera no. A esta última no se li va fer endoteràpia en el seu moment, al no ser monumental, i ara presenta símptomes aparents d’atac de morrut roig (s’ha comprovat mitjançant inspecció directa amb plataforma), per la qual cosa s’ha comprovat el risc que contagie els dos exemplars pròxims que no en tenen símptomes i que sí que es van tractar amb endoteràpia.

La resta de palmeres del bulevard no presenta símptomes aparents d’atac del morrut roig. No obstant això, des de l’OAM s’ha assenyalat la conveniència de continuar amb el tractament d’endoteràpia en la primavera de 2022, i s’ha recomanat tractar totes les palmeres canàries amb endoteràpia perquè el tractament siga més eficaç.

En el cas del Jardí d’Aiora, hi ha un exemplar al qual se li va realitzar una cirurgia completa en 2019, i que presentava una xicoteta brotada, encara que les seues possibilitats de recuperació eren baixes. Quan va ser tractada amb endoteràpia ja estava feta la cirurgia, però ara, en la inspecció realitzada pels tècnics de l’OAM estes setmanes, s’ha comprovat que, afortunadament, l’exemplar es va recuperant lentament.

Hi ha un segon exemplar al qual també se li va realitzar una cirurgia en 2019, que ja tenia feta quan va ser tractat amb endoteràpia, i que en estos moments també s’està recuperant i presenta una bona brotada.

La resta de palmeres del jardí no té símptomes aparents d’atac de morrut roig, però el personal de l’organisme municipal ha recomanat realitzar un nou tractament de les palmeres amb endoteràpia la pròxima primavera, perquè el tractament siga més eficaç. És el mateix cas que s’ha donat als Jardins de Monforte, on tampoc s’han observat símptomes aparents d’atac del morrut, però s’ha recomanat inspeccionar amb més detall la corona de la palmera.