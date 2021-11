L’obra de remodelació del Parc Gulliver permetrà la reobertura d’este referent de la ciutat al 2022

Print This Post

Les obres de remodelació integral del Parc Gulliver repararan la superfície de l’escultura del gegant del conte que dona nom a este espai de jocs, així com la dels complements de la peça principal. A més, permetran la substitució de les xarxes de trepa i l’adequació de l’espai interior de la figura com a una nova zona de jocs per als xiquets i xiquetes de menor edat.

Tots estos treballs s’executaran en 6 mesos, amb un pressupost de quasi un milió d’euros, que permetran renovar i adaptar el Parc Gulliver als nous temps i normatives.

D’altra banda, el vicealcalde ha explicat que la zona de pícnic situada al costat del Parc Gulliver és independent i també començarà en breu el seu procés de reforma. Estes dos obres conformen un dels projectes més importants de Parcs i Jardins del present mandant.