L’obra guanyadora de la Biennal de Pintura Ciutat de Carcaixent es donarà a conèixer este dijous

S’establix un únic premi de 3.000 euros per a un certamen en el que s’han presentat 64 obres de tot l’estat

El dijous tindrà lloc a la Sala d’Exposicions Paulino Peris Guerola, l’acte de lliurament del premi de la X edició de la Biennal de Pintura “Ciutat de Carcaixent” que organitza l’Ajuntament de Carcaixent junt amb l’Associació Pictòrica. Amb l’acte s’inaugurarà l’exposició de la Biennal que estrena nova ubicació ja que tradicionalment l’exposició de les obres finalistes s’havia celebrat a la Biblioteca.

Per a esta X edició s’han presentat un total de 64 obres, participació que, en paraules del regidor de Cultura, Pasqual Boqueta, “és una clara mostra de la bona salut de què gaudeix la Biennal de Pintura i del prestigi que té entre els artistes”. De totes les obres rebudes, el jurat en va seleccionar 15 que són les que formen part de l’exposició que es podrà visitar fins el 23 de maig en horari de 19 a 21 hores de dilluns a dissabte i de 12 a 14 hores i de 19 a 21 hores els diumenges.

Esta és la desena edició d’un certamen biennal que compta amb una gran acollida per part d’artistes procedents de tot l’Estat espanyol des que va començar el 2002, com demostra la procedència d’algunes de les obres. El concurs estava obert a qualsevol tècnica i estil i l’obra guanyadora serà guardonada amb un premi de 3.000€ que es donarà a conèixer el dijous en l’acte d’inauguració.

Pasqual Boqueta, regidor de Cultura, ha destacat la voluntat de la regidoria de continuar dotant de prestigi este certamen, com ho evidencia la II Mostra de Patrimoni Local que va tindre a la Biennal de Pintura com a protagonista. Així mateix, ha manifestat que «en les circumstàncies actuals hem de seguir apostant per la cultura, amb propostes de qualitat que dinamitzen el sector i que situen a Carcaixent en el mapa cultural i artístic».