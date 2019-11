L’Obra Social “La Caixa” col·labora amb l’Ajuntament de Càrcer en el pla d’emergència social

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Càrcer podrà ampliar el pla d’emergència social que ja va activar l’any passat gràcies a la col·laboració de l’Obra Social “La Caixa” que, si en 2018 li va aportar al municipi al voltant de 2.000 euros, enguany augmenta la seua aposta per la solidaritat amb les famílies necessitades fins als 4.100 euros, és a dir dobla l’aportació. El programa de finançament pretén servir per a costejar les activitats culturals, esportives, lúdiques i de temps lliure per a menors en situació de risc d’exclusió social que es realitzen en la localitat de la Vall del Xúquer. “Renovem una col·laboració molt fructífera que ja l’any passat va permetre oferir possibilitats de desenvolupament a més d’una desena de xiquets de Càrcer. L’ajuda de la Obra Social “la Caixa” ens serveix per a minorar les diferències, ja que els joves poden relacionar-se amb els seus iguals en les activitats que tenen lloc més enllà del col·legi”, afirma l’alcalde del municipi, Josep Botella. Són activitats com taekwondo, funky, música, pilota valenciana, futbol, Escoleta de Pasqua, Escoleta de Nadal, Escoleta d´Estiu, classes de natació, campament d’estiu o el passe per a la piscina municipal.

Els beneficiaris d’aquest programa són els menors que es troben en situació de risc d’exclusió social i l’accés es determina en funció dels recursos econòmics amb els quals compte la unitat familiar. El programa de l’Obra Social “la Caixa” en col·laboració amb l’ajuntament va permetre ja l’any passat contractar a un educador social a temps parcial per a coordinar el funcionament del programa. Als menors se’ls ofereix la possibilitat de triar una activitat del grup que es realitza durant tot l’any (taekwondo, funky, música, pilota i futbol) i disposen de 140 euros addicionals per a poder triar entre la resta (diferents escoles temàtiques, el campament, passe de la piscina o classes de natació).