L’Observatori Cultural de la Universitat de València organitza un seminari debat sobre noves tendències en mobilitat cultural

Connect on Linked in

El Centre Cultural La Nau de la Universitat de València ofereix aquest dijous, 29 d’abril, a les 18 hores, un ‘Seminari debat sobre noves tendències en mobilitat cultural’, que tindrà lloc presencialment a l’Aula Magna de La Nau i virtualment a través de la plataforma Blackboard. Obrirà el seminari una conferència de l’investigador Herman Bashiron Mendolicchio sobre l’impacte i les dinàmiques internacionals de la mobilitat cultural; tot seguit, es farà la presentació del llibre Art, Culture and Economy to Democratize Society, que recull algunes de les experiències del projecte europeu Horizon 2020 ‘Trans-making’. Tant per assistir presencialment com per fer-ho de manera virtual, cal inscriure-s’hi amb antelació, de manera gratuïta, mitjançant: Assistència presencial: www.uv.es/webinarslanau; connexió a través de Blackboard: https://ir.uv.es/puwb8ek.

En aquest seminari, organitzat per l’Observatori Cultural de la Universitat de València, Herman Bashiron Mendolicchio impartirà una conferència sobre les noves tendències en l’àmbit de la mobilitat de creadors, professionals i investigadors de la cultura, un dels assumptes més significatius dins del context de la producció i de la cooperació cultural internacional en els darrers anys. Herman Bashiron Mendolicchio és docent i coordinador del postgrau en Cooperació Cultural Internacional a la Universitat de Barcelona, i project manager del projecte europeu CHARTER (Erasmus+). És doctor en Història, Teoria i Crítica de les Arts per la Universitat de Barcelona i actualment exerceix la docència a diferents universitats i programes acadèmics internacionals. Les seues línies d’investigació inclouen els processos interculturals i col·laboratius, les temàtiques de l’ecologia, de l’espai públic i de la mobilitat en l’art contemporani i en les polítiques culturals.

Després de la seua intervenció, tindrà lloc la presentació del llibre Art, Culture and Economy to Democratize Society, que recull diverses experiències del projecte europeu Horizon 2020 ‘Trans-making’. Aquest persegueix el foment dels vincles entre l’art i la cultura, l’economia, la democràcia i la innovació a nivell de la UE i fora d’ella, a través de la mobilitat i l’intercanvi de coneixements, competències, habilitats i experiències entre socis acadèmics i no acadèmics. En la presentació del llibre participaren diversos membres del projecte, entre els quals Ester Alba, vicerectora de Cultura i Esport; Fabienne Trotte, directora de Projectes d’Investigació i Innovació de Relais Culture Europe; Raúl Abeledo, director acadèmic de l’Observatori Cultural, i el catedràtic i director de l’Institut de Creativitat i Innovacions Educatives de la Universitat de València, Ricard Huerta.

L’Observatori Cultural va ser creat a la fi del 2019 a iniciativa del Vicerectorat de Cultura i Esport, amb el suport de la Fundació General de la Universitat de València, amb el propòsit de fomentar la creació cultural des d’una perspectiva crítica, col·lectiva i oberta, i de desenvolupar un programa d’anàlisi de l’activitat cultural, dinamització de públics i impuls de la participació. Depèn del Servei de Cultura Universitària i, entre les seues funcions, hi ha la investigació i l’experimentació sobre nous models de programació cultural, l’avaluació estratègica de la programació, la cooperació internacional a través de la participació en xarxes i de l’establiment d’aliances estratègiques, o l’anàlisi de públics, així com la planificació i disseny d’estratègies de fidelització, ampliació i aprofundiment d’audiències. Amb el ‘Seminari debat sobre noves tendències en mobilitat cultural’ del pròxim 29 d’abril s’inicia una programació de conferències i tallers que inclourà temes com el debat sobre els drets culturals, l’oportunitat que brinden els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) per a les organitzacions i agents culturals o les possibilitats de les fórmules d’economia social per superar la precarietat estructural del sector.