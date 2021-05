L’Observatori Cultural de la Universitat de València organitza un seminari sobre noves tendències en matèria de polítiques culturals i marcs de finançament

Connect on Linked in

El Centre Cultural de la Nau de la Universitat de València organitza aquest dijous, 13 de maig, a les 18 hores, un seminari sobre noves tendències matèria de polítiques culturals i marcs de finançament que es farà, de forma presencial, a l’Aula Aagna de La Nau, i de forma virtual, a través de la plataforma Blackboard. En primer lloc, la directora de la Xarxa Espanyola de Desenvolupament Sostenible (REDS en les seues sigles en castellà), Marta García Haro, i l’expert en gestió, polítiques i cooperació cultural, Alfons Martinell, presentaran la guia Hacia una cultura sostenible. A continuació, hi haurà un debat sobre polítiques públiques i finançament europeu en el qual participaran Augusto Paramio, coordinador de l’Oficina Europa Creativa (del Ministeri de Cultura i Esport) i Fabienne Trotte, directora de projectes de Relais Culture Europe. L’acte serà presentat per la vicerectora de Cultura i Esport de la Universitat de València, Ester Alba, i moderat pel director acadèmic de l’Observatori Cultural de la Universitat de València, Raúl Abeledo. Per assistir-hi, tant presencialmment com virtualment, cal inscriure-s’hi (la inscripció és gratuïta).

La Xarxa Espanyola per al Desenvolupament Sostenible és una xarxa de referència que forma part de la xarxa global SDSN (Xarxa de Solucions per a un Desenvolupament Sostenible), que aglutina universitats, administracions públiques, empreses i societat civil amb la missió de donar suport a la difusió i la posada en marxa de l’Agenda 2030 i dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) a Espanya. Entre els seus últims treballs, hi ha la publicació recent Hacia una cultura sostenible. Guía práctica para integrar la Agenda 2030 en el sector cultural, que serà presentada en el marc del seminari ‘Noves tendències en matèria de polítiques culturals i marcs de finançament’, que organitza l’Observatori Cultural de la Universitat de València. En faran la presentació la responsable de REDS, Marta García Haro, i el director del grup de treball sobre Cultura i Desenvolupament Sostenible de REDS, Alfons Martinell. Aquesta guia és una iniciativa pionera al nostre país que pretén facilitar als professionals del sector cultural i creatiu eines útils per a adoptar un enfocament sostenible i adoptar criteris i indicadors de sostenibilitat en els seus projectes.

De la ponència marc d’aquesta acte s’encarregarà Alfons Martinell, professor jubilat de la Universitat de Girona, director honorífic de la Càtedra Unesco de Polítiques Culturals i Cooperació i col·laborador de la REDS, en la qual dirigeix el grup de treball sobre Cultura i Desenvolupament Sostenible. A més, Alfons Marinell és membre de la Junta Directiva del Cercle de Cultura de Barcelona i una de les veus de referència en el camp de la formació de gestors culturals, cooperació cultural i desenvolupament, i polítiques culturals al nostre país. Al llarg de la seua dilatada trajectòria ha ocupat distints càrrecs de responsabilitat relacionats amb aquests camps, com la Direcció General de Relacions Culturals i Científiques de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional, del Ministeri d’Assumptes Exteriors i de Cooperació (2004-2008), el de president de la Fundació INTERARTS-Observatori de Polítiques Culturals Urbanes i Regionals de Barcelona o el de director acadèmic dels Campus Euroamericans de Cooperació Cultural que tingueren lloc a Barcelona (2000), Cartagena d’Índies (2002), Sevilla (2003) i Buenos Aires (2009), organitzats conjuntament per l’Organització d’Estats Iberoamericans i la Fundació INTERARTS. Entre les seues nombroses publicacions, destaquen Diseño y elaboración de proyectos de cooperación cultural (2001), Políticas culturales y gestión cultural: “organum” sobre los conceptos clave de la práctica profesional (amb Taína López Cruz, 2008), Polítiques culturals, estratègies i cooperació (amb Alba Colombo i Taína López Cruz, 2011) i Te cuento: los niños y las niñas hablan de cooperación en tres cortometrajes de animación: propuesta pedagógica (2013).

La segona part del seminari consistirà en una taula redona sobre polítiques públiques i finançament europeu en què participaran Augusto Paramio, coordinador de l’Oficina Europa Creativa (Ministeri de Cultura i Esport), i Fabienne Trotte, directora de projectes d’investigació i innovació de Relais Culture Europe, entitat pública francesa d’innovació sobre Europa i cultura. L’acte serà presentat per la vicerectora de Cultura i Esport de la Universitat de València, Ester Alba, i moderat pel director de l’Observatori Cultural de la Universitat de València, Raúl Abeledo. Per a assistir-hi presencialment o connectar-s’hi de forma virtual a través de Blackboard cal inscriure-s´hi en www.uv.es/webinarslanau. En ambdós casos la inscripció es gratuïta.

L’Observatori Cultural de la Universitat de València va ser creat a finals de 2019 per iniciativa del Vicerectorat de Cultura i Esport i el suport la Fundació General de la Universitat de València amb el propòsit de fomentar la creació cultural amb una perspectiva crítica, col·lectiva i oberta, i de desenvolupar un programa d’anàlisi de l’activitat cultural, la dinamització dels públics i l’impuls de la participació. El Servei Universitari de Cultura té entre les seues funcions la investigació i l’experimentació sobre nous models de programació cultural, l’avaluació estratègica de la programació, la cooperació internacional a través de la participació en les xarxes i l’establiment d’aliances estratègiques, l’anàlisi dels públics i la planificació i el disseny d’estratègies de fidelització, ampliació i aprofundiment d’audiències.