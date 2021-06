Localitzats tots els familiars de les víctimes de Quart de Poblet afusellades i enterrades en la Fossa 21 de Paterna

Connect on Linked in

A l’agost està previst que comence l’exhumació i s’acare l’ADN

Ja queda menys perquè els descendents de les persones soterrades en la Fossa 21 del cementeri de Paterna puguen recuperar els cossos i acabar amb el sofriment que porten dècades patint.

S’ha pogut localitzar als familiars de 50 dels 76 afusellats i afusellades pel franquisme entre el 15 i el 21 de juliol de 1939, tres mesos després que l’exèrcit revoltat entrara a Madrid i Franco signara el comunicat que donava la guerra per acabada. Nou dels represaliats són de Quart de Poblet. En la majoria de les ocasions se’ls va sentenciar a mort pel simple fet de ser membres d’organitzacions polítiques, sindicals i, en general, perquè constituïen o podien constituir un perill per al règim. En alguns casos, se’ls va acusar d’haver participat en 1936 en l’assassinat del mestre Crescencio Genoll, fet que no es va poder demostrar i que en la documentació es pot comprovar que “es va posar la mateixa causa a diversos acusats per a justificar la sentència, com en el cas del meu besoncle”, assenyala Pilar Taberner, presidenta de l’Associació de Familiars de la Fossa 21.

Taberner és neboda-neta de José Giner Navarro, conegut pel sobrenom de “el de la comare”, perquè la seua àvia va ser llevadora de Quart de Poblet. De professió jornaler, pertanyia a la UGT des de 1933 i a les Joventuts Socialistes des de 1936.

Pilar Taberner ha destacat que “no és casualitat que s’hagen pogut localitzar a tots els familiars de les persones de Quart de Poblet. L’Ajuntament d’aquesta localitat ha ajudat des del primer moment, els hem tinguts per a tot des de l’inici dels tràmits: ajuda en la licitació, suport informatiu, localització, etc. Amb ajuntaments així dona gust. Hi ha uns altres que ni tan sols contesten a les peticions.”

Encara que han passat molts anys, encara queden vius quinze fills de les 76 persones “llançades a la Fossa de qualsevol manera sense taüts i sense cap mena de mirament”, incideix Taberner.

És molt important que es realitzen com més prompte millor les mostres de saliva als descendents i així poder comparar l’ADN amb el de les restes quan s’òbriga la Fossa. L’exhumació, a càrrec de l’Associació Científica ArqueoAntro, està previst que es realitze a la fi d’agost mentre que la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (Fisabio) és qui realitzarà la identificació a través de l’ADN. Llúçia Martínez, responsable de seqüenciació d’ADN de la Fundació, espera que es comencen a recollir les mostres a la fi de juny. A més, recalca que “el projecte és pioner a Espanya ja que es realitzarà una seqüenciació massiva, una tècnica mai utilitzada en aquest tipus d’identificacions. Fins ara s’utilitzaven procediments moleculars però la seqüenciació massiva és més fiable i sensible.”

En la Fossa 21 hi ha persones de diversos punts de la geografia espanyola: Paterna, Quart de Poblet, Catarroja (d’on són les úniques tres dones trobades en aquesta fossa), Bocairent, Calles, Cartagena, Mislata, Ontinyent, València, Vila-real, Alfara del Patriarca, Benicarló, Jaén, Caravaca de la Cruz, Castelló, Tavernes Blanques, Benimamet, Burjassot, Osca, Albacete, Madrid, Alacant, Alcacer, Bugarra, Llosa del Obipo, Manises Picassent i Torrent.

Pilar Taberner ha sol·licitat ajuda per a localitzar a les famílies dels 26 afusellats que fins i tot no ha reclamat ningú.

Aquelles persones que sospiten que puga tractar-se d’algun dels seus familiars poden posar-se en contacte amb la presidenta de l’Associació de Familiars de la Fossa 21 a través del següent mail: pilitaberner@hotmail.com