L’ocupació a Carlet resistix a pesar de la crisi de la pandèmia

L’Ajuntament de Carlet contracta 50 persones en l’últim trimestre de l’any, el 70 % dones

Carlet registra una de les millors respostes a la crisi en l’ocupació a causa de la pandèmia. Mentre a la Comunitat Valenciana el percentatge d’aturats ha augmentat al llarg de l’any (de gener a novembre) en un 16’8 %, a Carlet la desocupació sols ha pujat en un 1’3 % entre gener i novembre del 2020, de les 991 persones aturades a gener a les 1004 de novembre, tenint en compte els cicles de contractació de la campanya agrícola. L’alcaldessa de Carlet, Maria Josep Ortega, valora positivament estes dades « són dades esperançadores, que s’han de posar en contrast amb les dades sanitàries, és una equació difícil la salut i l’economia, i el més prioritari és la salut, tot i que són bones notícies que Carlet patisca menys els efectes de la crisi».

L’Ajuntament de Carlet ha contribuït en l’últim trimestre de l’any a reduir la taxa de persones aturades amb la contractació de 50 persones, a través del Pla d’Ocupació Municipal i els distints programes d’ocupació de Labora (ECOVID, EMCORP, EMPUJU).



De les 50 contractacions de l’Ajuntament de Carlet, el 71 % són dones, contribuint així a reduir l’atur femení a Carlet, el sector de la població més castigat per la falta de treball. La regidora d’ocupació, Lídia López, destaca que «ells programes d’ocupació impulsats pel consistori, a més, contemplen alternatives per a totes les edats i nivells d’estudis, ja que hi ha contractacions tant per a persones acabades de llicenciar com per a aturats de llarga durada, així com el programa especial ECOVID que ha rescatat de l’atur les persones que perderen el seu treball a causa dels efectes de la pandèmia per la COVID-19.»



OCUPACIÓ I COMERÇ



El pla Reactiva’t Carlet no sols ha contemplat inversions per a crear ocupació sinó també ajudes directes als autònoms. Unes ajudes a les quals s’han acollit 147 emprenedors de Carlet. El pla es complementa amb el programa municipal de suport a nous emprenedors que com cada any facilita la creació de noves empreses a Carlet.