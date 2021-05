L’ocupació de llits hospitalaris per coronavirus en la Comunitat Valenciana se situa en el 2,64%

Connect on Linked in

Barceló: “Amb la nostra responsabilitat hem aconseguit que les xifres d’hospitalització siguen una de les millors de tot l’Estat”

Per províncies, a Alacant l’ocupació de llits COVID ascendeix al 1,82%, a Castelló al 4,66% i a València al 2,73%

L’ocupació total de llits hospitalaris als hospitals de la Comunitat Valenciana és en aquests moments del 69,29%, de les quals un 66,65% estan ocupades per pacients NO COVID i un 2,64% per pacients COVID.

La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, ha destacat que “després de més d’un mes amb una incidència acumulada per davall de 50 als 7 i 14 dies, el balanç de l’ocupació dels llits hospitalaris d’aguts i de crítics, demostra que la Comunitat Valenciana està molt per davall de la mitjana”.

Per a la titular de Sanitat, “això vol dir que el comportament de la ciutadania tot aquest temps ha sigut exemplar, que les mesures restrictives, fins i tot sent dures, han funcionat i que, evidentment, hem contribuït tots amb la nostra responsabilitat al fet que les xifres d’hospitalització siguen una de les millors xifres de tot l’Estat”.

En concret, el percentatge d’ocupació de llits de crítics és del 61,40%, on el 9,32% són llits ocupats per pacients amb infecció per coronavirus. En planta el percentatge d’ocupació de llits per pacients COVID és d’un 2,35%.

Per províncies, a Alacant el percentatge de llits ocupats per pacients COVID és del 1,82% enfront del 63,74% d’ocupació de llits de pacients NO COVID. D’aquesta manera, el nombre de llits ocupats COVID ascendeix a actualment a 64 (47 en planta i 17 de crítics) en aquesta província.

A Castelló l’ocupació de llits ascendeix a 4,66% (COVID) i 57,57% (NO *COVID. El nombre de llits ocupats *COVID se situa en 56 (44 en planta i 12 de crítics).

I a València, l’ocupació de llits COVID suposa actualment un 2,73% del total de llits, mentre que el percentatge de llits NO COVID ascendeix a un 68,06%. El nombre de llits ocupats *COVID ascendeix a 126 (99 llits en planta i 27 de crítics).

Segons Barceló, “malgrat que aquests indicadors són favorables i estan per davall de la mitjana, no podem oblidar en cap moment que el virus continua transmetent-se i devem, per tant, seguir totes les recomanacions que estan en aquests moments implantades en la Comunitat Valenciana”. “No ho oblidem, hem de continuar cuidant-nos per a poder cuidar als altres”, ha conclòs Barceló.