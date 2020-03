L’oferta Peke Turisme del mes de març compta amb una gran demanda per part de col·legis i famílies

Connect on Linked in

L’oferta turística del mes de març de Peke Turisme esta sent tot un èxit. El dijous 12 i el divendres 13 ja s’han cobert totes la places, sols queden per al dissabte 14 de març. Unes jornades d’oci i diversió per als més menuts i les seues famílies impulsada des de la Regidoria de Turisme.



L’activitat consistirà en la visita guiada al museu per ninots vivents i finalitzarà amb el muntatge d’una falla humana i una gran mascletà de só. Es tracta d’ apropar i donar a conéixer els elements patrimonials més característics de la nostra ciutat. Este mes de març i amb la festivitat de les falles, l’activitat es realitzarà al Museu Faller, ubicat al carrer Santa Llúcia, 18.



Per a gaudir de les funcions teatralitzades, a càrrec de la companya de teatre local MiraRosana, el preu serà de 2 euros on a banda de la visita, hi haurà un taller de reciclatge per als menuts,. L’horari de l’activitat serà d’11 a 13.30 hores. Les places de participants són reduïdes per la qual cosa cal inscriure’s amb antelació en turisme@alzira.es



Isabel Aguilar, tinent d’alcalde i regidora de Turisme, ha destacat que “Peke Turisme ha estat tot un èxit. Cal agrair a tots els azirenys i alzirenyes a bona acollida de l’activitat, així com per part dels centres escolars”. També ha afegit que “Peke Turisme continuarà realitzant-se també al llarg dels mesos d’abril, maig i juny on s’ofertarà el patrimoni cultural de la nostra ciutat”.