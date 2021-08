L’Oficina de Denúncies especialitzada en Violència de Gènere atén 468 dones en els primers set mesos de 2021

Connect on Linked in

El 61% de les dones ateses en el que va d’any en l’Oficina de Denúncies han formalitzat la denúncia contra els seus agressors

Bravo recorda a les víctimes la importància de denunciar perquè “ només així podrem posar en marxa tots els recursos per a protegir-les i castigar el maltractador.

L’Oficina de Denúncies i Assistència a Víctimes de Violència de Gènere, situada a la Ciutat de la Justícia de València, ha atés 468 dones durant els set primers mesos de 2021. D’elles, el 61% , un total de 287, van acabar formalitzant la denúncia per violència de gènere contra els seus agressors.

La consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, Gabriela Bravo, ha explicat que aquestes 468 dones ateses en el que va d’any en l’Oficina “suposa ja el 80% de totes les atencions efectuades durant el 2020”. A més “en aquests set mesos s’han tramitat 287 denúncies, una xifra que quasi igual a les 293 que es van presentar durant tot l’any passat”.

Per a Bravo és important “que les dones s’atrevisquen a denunciar. Cada dia les dones confien més en els recursos que posem a la seua disposició. Només si denuncien podrem posar en marxa tots els recursos per a protegir-les i castigar el maltractador”

L’Oficina de Denúncies especialitzada en violència de Gènere de la Ciutat de la Justícia de València està oberta els 365 dies de l’any, de dilluns a divendres de 9 a 21 hores i compta amb un espai de jocs per a les persones menors d’edat que puguen acompanyar a les seues mares a informar-se o a denunciar. En l’Oficina treballen 16 agents de la Policia adscrita a la Comunitat Valenciana i 23 professionals de l’àrea psicosocial.

Precisament la titular de Justícia ha volgut fer una crida a les dones que pateixen maltractaments tant psicològics, com a físics, amb una violència que s’està fent més palesa després de la fi del confinament. “En les oficines es compta amb policia especialitzada que protegiran tant les víctimes de violència com als seus fills i filles i amb un equip *multidisplinar que les secunda i ajuda. Sabem que no és fàcil fer aqueix pas i atrevir-se a denunciar al maltractador, però és molt important que ho facen. Per això des del moment que entren per l’Oficina comptaran amb tots els suports necessaris. Les acompanyaran durant tot el procés judicial i a més se’ls prestarà ajuda psicològica durant tot el temps que siga necessari.”.

En les dades estadístiques de l’Oficina referits a enguany es percep una tendència a l’alça en l’emissió d’ordres de protecció ja que en aquest període els tribunals han concedit 122 de les 204 sol·licituds realitzades pel personal especialitzat que atén l’Oficina.

També a conseqüència de la tramitació de les denúncies, la Policia adscrita a la Generalitat ha detingut a 23 autors de delictes de violència i identificat a altres 286 presumptes agressors i s’han expedit 122 ordres de protecció. La unitat policial també ha realitzat 152 trasllats amb protecció, en els casos en els quals les víctimes presentaven un risc extrem o alt de patir violència.