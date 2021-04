L’Oficina de l’Energia assessora a vora 4.000 famílies de València i aconseguix estalvis de fins a 500 euros

Connect on Linked in

Alejandro Ramon: “El projecte ha superat la major part de les expectatives i l’Oficina de l’Energia ja és un referent tant local com nacional en transició energètica”.

L’Oficina de l’Energia de València ha aconseguit en 2020 superar la majoria de les expectatives generades amb la seua creació, ara fa un any i mig, en els quatre eixos de treball que ha d’abordar: dret a l’energia, estalvi energètic, promoció de renovables i cultura de transició. Així s’ha detallat este dijous durant una sessió d’avaluació oberta on el regidor d’Emergència Climàtica i Transició Energètica de l’Ajuntament de València, Alejandro Ramon, ha destacat alguns dels resultats més cridaners aconseguits per este equipament de la Fundació València Clima i Energia, com ara la xifra de famílies assessorades (vora 4.000), els estalvis aconseguits (en alguns casos de fins a 500 euros), les intervencions per garantir el dret a l’energia a famílies en situació de vulnerabilitat (un centenar) o la promoció de renovables (amb el llançament de les dos primeres comunitats energètiques locals).

“L’Oficina de l’Energia va ser un projecte pioner a Espanya que, després de la seua creació i posada en marxa en 2019, ha viscut un 2020 de desenvolupament i consolidació tot i haver d’adaptar-se a un context amb una pandèmia mundial. No obstant això, el projecte ha superat la major part de les expectatives inicials i ja és tot un referent tant a València com en l’àmbit nacional quant a la transició energètica i s’ha convertit en una finestreta única en eixa qüestió a la nostra ciutat”, ha explicat durant la sessió col·laborativa oberta organitzada per València Clima i Energia per convidar les persones usuàries i diversos actors de la ciutat i del sector energètic per fer-ne balanç i presentar-ne els avanços impulsats.

EL 2020 DE L’OFICINA DE L’ENERGIA, EN XIFRES.

Tot i les restriccions derivades de la situació sanitària durant 10 dels 12 mesos de 2020, l’Oficina de l’Energia va poder assessorar 3.840 persones, que es beneficiaren dels servicis oferits en diversos àmbits. De totes estes atencions, fins a 675 famílies varen rebre atenció personalitzada amb cites individuals per abordar qüestions de factura, eficiència energètica, promoció d’energies renovables i garanties del dret a l’energia. L’estalvi mitjà aconseguit per cada persona assessorada va ser de 284 euros, el que suposa un 30 % del cost de la factura mitjana. A més, s’hi van aconseguit estalvis de fins a 500 euros.

En el balanç s’inclou la realització de 85 tallers formatius sobre la factura d’electricitat i gas, estalvi energètic en la llar, autoconsum i comunitats energètiques i també d’altres dirigits a la comunitat educativa o a l’àrea de dret a l’energia. Hi varen participar fins a 855 persones, que avaluaren el servici amb una qualificació de 4,7 punts sobre 5.

Pel que fa al dret a l’energia es va fer seguiment de 43 llars de famílies amb risc de vulnerabilitat, en col·laboració amb els servicis socials de l’Ajuntament de València, amb un total de 99 intervencions. A més, quant a la cultura de transició s’han desenvolupat 75 iniciatives formatives en centres educatius per arribar a més de 1.200 persones de la comunitat educativa per potenciar un futur escenari de barris en transició energètica.

Respecte a la promoció d’energies renovables s’han fet acompanyaments amb una potència a instal·lar d’uns 145 kW i s’han impulsat les dos primeres comunitats energètiques locals, en Castellar i als barris d’Aiora i l’Illa Perduda, atenent a més de 150 famílies interessades amb tallers específics. D’altra banda i quant a l’estalvi energètic, el balanç fet este dijous quantifica en vora una vintena les formacions dirigides a 184 participants –a banda d’altre mig centenar via cites prèvies- per aconseguir un estalvi mitjà de 70MWh. Alhora s’ha llançat el programa Llars Verdes en col·laboració amb l’Observatori del Canvi Climàtic –l’altre equipament de València Clima i Energia- per dinamitzar un procés pilot de foment de la sostenibilitat en 50 llars de la ciutat.

Alejandro Ramon ha destacat “l’interés ciutadà cada vegada major en el servici públic d’assessorament gratuït que realitza l’Oficina de l’Energia” i ha agraït l’esforç de tots els seus treballadors i treballadores en un context de pandèmia mundial que des de març i amb diversos confinaments va dificultar l’activitat normal de l’Oficina. “L’adaptació ràpida per continuar oferint assessorament de forma àgil, online, per telèfon i videoconferències, etc. ha demostrat també la utilitat i la vocació de servici públic de l’Oficina de l’Energia”, ha afirmat.

Durant la jornada de hui s’han lliurat els premis #BarriEnTransició a l’Ambaixador/a de la Transició Energètica a la persona usuària i l’entitat que més han contribuït a impulsar la transició energètica.