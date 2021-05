L’oficina de l’energia de València facilita la ciutadania una guia de bones pràctiques per a l’ús de l’energia

Connect on Linked in

L’Ajuntament de València ofereix a través de la web municipal “consells efectius per a fer un bon ús dels electrodomèstics, utilitzar al màxim la llum natural del dia o estalviar la despesa d’aigua”. El regidor d’Emergència Climàtica i Transició Energètica, Alejandro Ramon, ha recordat hui que esta guia de bones pràctiques per a l’ús de l’energia està a disposició de tota la ciutadania, i ha animat tothom “perquè la consulte per contribuir a la reducció de gasos d’efecte hivernacle, que són els causants del canvi climàtic”.

L’esmentada guia, que convida a fer-ne un bon ús dels electrodomèstics, explica que el que més energia consumeix és la nevera i recomana evitar pràctiques com la d’introduir-hi aliments calents. Este document també fa una crida per posar les llavadores estrictament necessàries, amb la càrrega màxima, i per utilitzar el menys possible l’eixugadora, ja que el clima de València permet eixugar la roba a l’exterior a temperatura ambient. A més, de donar consells per a un bon ús del llavaplats, la planxa i el forn, la guia parla del “consums fantasmes” dels aparells que deixem en mode d’espera standby, ja que això representa fins al 10% del consum energètic d’una vivenda.

Pel que fa a l’ús de la il·luminació i de l’aigua, els consells són, entre altres, que no es deixen les llums enceses a les estances que s’utilitzen, o tancar l’aixeta al moment d’ensabonar-se en la dutxa, que no ha de ser de més de 5 minuts.

La guia està editada abans de la pandèmia del coronavirus, motiu pel qual se centra en les condicions i les recomanacions òptimes en un context de normalitat. Per exemple, s’indica que a les llars cal ajustar la calefacció a una temperatura constant de 21 a 22 graus, així com l’aire condicionat (de 24 a 26 graus), i comprovar sempre que les finestres estiguen ben tancades. A este respecte, el regidor ha aclarit que “l’excepcionalitat de la pandèmia i els hàbits que faciliten la ventilació d’espais tancats durant tots estos mesos s’han de mantindre mentre ens afecte la pandèmia; però la resta de recomanacions les podem aplicar en tot moment per aconseguir un estalvi energètic i econòmic i contribuir a la lluita contra el canvi climàtic”.