L’Oficina de l’energia de València s’abastirà amb energia elèctrica 100 % renovable per donar exemple a la ciutadania

El regidor d’Emergència Climàtica i Transició Energètica de l’Ajuntament de València, Alejandro Ramon, ha informat este divendres de l’adjudicació d’un nou contracte de subministrament elèctric 100 % renovable per a l’Oficina de l’Energia, un dels dos equipaments –junt a l’Observatori del Canvi Climàtic- de la Fundació València Clima i Energia. “Pretenem donar exemple i recordar a la ciutadania que qualsevol veí o veïna pot demanar a la seua subministradora que l’abastisca amb energia 100% renovable i, per tant, d’una forma molt més sostenible”.

L’adjudicació s’ha fet per un termini d’un any a Unión Electro Industrial. El preu de potència és de 42,043426 €/kw/any, el preu de l’energia (P1) de 0,1650000 €/kwh i el preu de l’energia (P2) de 0,090000 €/kwh. El contracte, a més, suposarà una despesa de 3.000 euros, IVA inclòs, amb caràcter plurianual

El regidor ha posat en valor el treball realitzat per l’Oficina de l’Energia des de la seua creació ara fa ja més d’un any i mig. “Són milers de veïns i veïnes de València els qui ja s’han beneficiat d’eixe treball, bé per l’assessorament rebut per a saber llegir i interpretar les seues factures i per a reduir-les, bé a través d’informació i tallers per assolir tot un seguit d’hàbits que ajuden en el dia a dia i que ens permeten com a ciutat avançar en la transició cap a un model energètic essencial, molt més sostenible i respectuós amb el nostre entorn”, ha detallat.