L’Oficina de No Discriminació i contra els Delictes d’Odi inicia les seues obres al cor del barri del Carme

La concejala de Igualtat, Lucía Beamud, ha vistat l’inici de les obres de la Oficina de No Discriminació i contra els Delictes d’Odi, en el carrer de Dalt, 48. Una oficina, situada al bell mig del barri del Carme, que estarà a plena disposició per atendre casos i posar fi a la situació de discriminació que pateixen diferents col·lectius i minories. L’oficina tindrà com a repte posar fi a la infradenuncia que en moltes ocasions es produeix davant els fets discriminatoris i els delictes amb motivació d’odi. Per a això, entre d’altres accions, farà una tasca d’informació a víctimes sobre els seus drets i lluitarà contra la desconfiança sobre el resultat de la denúncia, la por davant possibles represàlies, la situació d’exclusió social o la por de no obtenir una resposta ferma davant la denúncia.

Els treballs, que van començar ahir, ja han enderrocat alguns murs i han dut a terme un sanejament i neteja profunda de l’espai. Durant els pròxims dies continuran amb les demolicions per a, posteriorment, poder començar amb l’habilitació del nou espai. L’oficina s’ha concebut amb dos espais diferenciats, la façana principal que recau al carrer de Dalt serà molt visible i informarà amb cartelleria de grans i de manera clara de quin és el recurs instal·lat en este punt. D’altra banda, la part de darrere de l’oficina està pensada com espai molt més íntim i discret, amb sales d’atenció i reunions que permetn guardar la intimitat de les persones.

La regidora Beamud ha recordat “la importància d’este recurs en un moment en què la seu de l’associació LGTBI Lambda o l’oficina Orienta de la Generalitat reben atacs homòfobs pràcticament totes les setmanes des de fa mesos”. També s’ha referit a l’agressió patit per una persona transsexual fa uns dies a la ciutat o l’atac a un xic gai a Benimaclet recentment, conegut per haver participat en un programa de televisió. També ha recordat l’assassinat este estiu de Samuel Luiz, a La Corunya.

“És per això que l’Ajuntament de València pren partit i demana tolerància zero davant les expressions d’odi i fets discriminatoris en el municipi que darrerament s’han succeït, fets que ens semblen absolutament inacceptables. Sol·licitem la investigació perseverant i sistemàtica dels fets denunciats i l’enjudiciament de les persones responsables. Ens solidaritzem amb les persones i entitats atacades pels seus ideals democràtics, com ara el col·lectiu Lambda de València i la Federació Unió Africana d’Espanya; oferim el nostre absolut suport a el moviment ‘Benicalap lliure de racisme’, i el seu desig de convivència pacífica al barri i contra les actituds d’odi i racisme”, ha conclós Lucía Beamud.