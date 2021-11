L’Oficina Europea permet l’arribada a Cullera de més de 4 milions d’euros

L’aposta europeista de Mayor aconsegueix que es financen ambiciosos projectes com la modernització del passeig marítim

La posada en marxa de l’Oficina Europea de l’Ajuntament de Cullera ha permés l’arribada a la localitat de més de 4 milions d’euros procedents de fons comunitaris al llarg dels últims quatre anys.

L’aprovació de diferents projectes llançats des d’este departament adscrit a l’Agència de Desenvolupament Local que dirigeix la regidora de Promoció Econòmica, Débora Marí, permet el desenvolupament de diverses iniciatives en àrees clau per a la gestió de l’equip de govern com són la transformació del model turístic o la defensa i garantia dels drets socials.



L’aposta europeista de l’alcalde, Jordi Mayor, ha donat els seus fruits i el treball de la primera oficina d’aquestes característiques oberta a la Ribera Baixa acaba de traduir-se, per exemple, en l’arribada de 3 milions d’euros que serviran per a escometre l’esperada modernització del passeig marítim de la localitat amb la finalitat de convertir a Cullera en una destinació turística intel·ligent.



«La importància de l’oficina és de tal calibre que en estos moments podem assegurar que hem aconseguit homologar Cullera als grans municipis de tradició europeista que sempre han obtingut finançament comunitari el que els ha permés escometre grans i importants transformacions», indica el primer edil.



«Sempre hem sostingut que Cullera podia traure-li més punta a Europa i que de la UE podíem obtindre el finançament necessari o addicional per a desenvolupar projectes fonamentals per al nostre futur. En menys de quatre anys hem demostrat que l’Oficina Europea és un pilar fonamental que deu seguir creixent per a continuar atraient inversió i promoure el lideratge de Cullera en la construcció de l’Europa dels municipis», ha assenyalat Mayor.







Viure millor



Cullera manté en estos moments relacions amb diversos països europeus i col·labora amb institucions d’alt nivell internacional tant en el pla acadèmic com en el professional. De fet, lidera projectes internacionals en àmbits com l’esport o la integració social.



«En poc temps hem adquirit una gran experiència i posat en marxa iniciatives que serveixen per a millorar la vida de les persones i construir més Europa enfront dels qui volen destruir-la i fer que la gent viva pitjor», ha recordat.



Aquest cap de setmana, Jordi Mayor ha encapçalat l’expedició cullerenca que ha participat en Itàlia en el cim que ha reunit municipis de diferents països del continent que treballen per a la creació d’una pionera xarxa de municipis per al desenvolupament local i la innovació.



Es tracta d’un ambiciós projecte de la xarxa Diver-cities en el qual participen països com França, Portugal o Romania, entre altres i que ara cerca també el vistiplau de les autoritats comunitàries per a poder activar-se.