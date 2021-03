L’Oficina Municipal del Consumidor de Quart de Poblet resol un 20% més de consultes en l’últim any

Print This Post

Les reclamacions a les agències de viatges i als transports s’incrementen durant la pandèmia un 608%

La telefonia, un any més, encapçala el rànquing de les reclamacions que els veïns de Quart de Poblet realitzen en l’Oficina Municipal del Consumidor de (OMIC). És molt difícil desbancar a aquest sector que acaba amb la paciència dels consumidors en moltes ocasions. Això sí, una dada al seu favor és que les queixes s’han reduït del 51,4% a un 39,5%.

La major novetat està en les agències de viatges i en els transports aeri i marítim, sobretot creuers. Durant l’any de la pandèmia van augmentar les reclamacions en aquest sector un 608%. El major problema amb el qual s’han trobat els quarteros i quarteras ha sigut que preferien que els retornaren els diners de les seues reserves en lloc d’un bo de viatge que es podia canviar durant un període de temps. Al principi, alguns van acceptar aquesta proposta però, a causa dels successives restriccions sanitàries, preferien la devolució de l’import avançat. Alguna cosa que, en moltes ocasions, ha sigut complicat aconseguir, entre altres coas perquè moltes de les agències de transport han tancat.

No obstant això, l’OMIC ha aconseguit recuperar diverses quantitats de diners en alguns casos per valor superior als 1.000 euros .

El confinament i les restriccions horàries també ha provocat que els veïns de Quart de Poblet compren més per internet. Aquest fet també ha suposat més reclamacions per problemes ocasionats per les transaccions en línia.

El servei de mediació del Consistori s’implica de forma molt intensa amb els problemes dels seus veïns. Tal és així, que de les 314 reclamacions han arribat a un acord entre les parts en 187 d’elles. El servei de mediació fins i tot s’implica especialment amb les persones més vulnerables, com en el cas d’un veí que, malgrat haver formalitzat telefònicament un contracte, no s’havia donat realment compta del que estava fent. La situació és molt entranyable ja que el personal de l’Ajuntament, en escoltar els enregistraments van escoltar “un plor esquinçador” en el qual es lamentava del seu error. El personal d’OMIC no va desistir de la seua obstinació de solucionar la situació i, després de realitzar una discrepància amb l’empresa i argumentar una situació de vulnerabilitat, van aconseguir que es poguera anul·lar aquest contracte. “Els plors de tristesa van passar a ser d’alegria i es va viure una situació molt emocionant en Oficina Municipal del Consumidor”, recorden els treballadors de l’Ajuntament.

Aquest servei és gratuït i poden accedir a ell totes les persones empadronades en el municipi.