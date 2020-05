L’Oficina Verda de l’Ajuntament d’Algemesí assisteix a 56 empreses durant la Covid-19

Connect on Linked in

L’Oficina Verda de l’Ajuntament d’Algemesí, com a conseqüència de l’actual situació provocada per la COVID-19, ha centrat els esforços en l’assessorament i tramitació de les mesures extraordinàries, relacionades amb la factura energètica, de treballadors autònoms i PIMES del municipi.



Des del passat 14 d’abril S’han realitzat un total de 56 actuacions relacionades amb la reducció de la factura energètica de treballadors autònoms i PIMES d’Algemesí.



Empreses i treballadors autònom locals, com per exemple perruqueries; centres d’estètica; bars i cafeteries, han tramitat a través de l’Oficina Verda les mesures extraordinàries de suport a aquest col·lectiu, estimant-se l’estalvi econòmic anual que açò suposarà en 12.500 €.



Les principals actuacions realitzades han estat centrades en optimitzar les factures energètiques tan del local o establiment comercial, com del habitatge habitual del treballador autònom, així com la sol·licitud de bo socials per a les seues llars.



L’Oficina Verda promocionada per la regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament, és un servei que es dona a través del Consorci de la Ribera, i que té per objectiu impulsar a Algemesí iniciatives d’estalvi d’energia i energies renovables, per contribuir d’aquesta manera a implantar una economia baixa en carboni. Una de les principals línies de treball és l’assessorament a la ciutadania sobre com reduir la despesa energètica de la seua llar/empresa/negoci.



“Presentem aquestes dades del treball portat a terme i animem als ciutadans i a les empreses d’Algemesí a utilitzar un servei que l’ajuntament posa a la seua disposició com a eina d’assessorament i millora energètica”, assegura el regidor de Transició Ecològica i Medi Ambient, Ángel Ferrer.