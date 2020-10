L’Oficina Verda torna a Bonrepòs i Mirambell per a ajudar a estalviar al veïnat

Connect on Linked in

Tots els dilluns, en horari de 9 a 13 hores a l’Ajuntament

S’assessorarà en reducció i estalvi de llum, aigua, gas o telèfon

L’Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell reprén l’Oficina Verda per a ajudar els veïns del municipi a reduir les seues factures de subministraments de llum, aigua i gas. Gràcies a l’acord amb l’Ajuntament de València, tots els dilluns, des de les 9 i fins a les 13 hores, qualsevol veí o veïna pot acudir a l’oficina, situada a l’ajuntament, amb les seues factures per a ser assessorada en com pot reduir i estalviar en els seus subministraments. En l’Oficina Verda es dona una atenció personalitzada i es resolen dubtes habituals entre la ciutadania, com si es té la potència contractada ajustada, si interessa tindre discriminació horària, pagament de l’energia a un preu raonable o com fer els canvis.



Es tracta d’un servei gratuït impartit per un tècnic municipal que ja es troba en marxa i estarà disponible fins a finals de desembre. La cita es pot sol·licitar prèviament al telèfon 961 85 25 00.