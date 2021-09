L’Ofrena de Catarroja un èxit entre mesures de seguretat

Print This Post

Les mesures de seguretat han marcat el retorn d’un dels actes més emotius i esperats en la població de Catarroja, una de les poblacions de l’Horta que ha apostat per celebrar les Festes Josefines durant el mes de setembre

Les comissions han desfilat des de la plaça del Mercat fins a la plaça Major de Catarroja en un recorregut més curt,i amb totes les mesures restrictives entre les quals es va garantir la porta tancada a la plaça

Unes Falles contingudes , diferents, atípiques, encara que necessàries per a molts sectors, Vicent Burgos President de la Junta Local Fallera de Catarroja, està content per poder celebrar, però haguera volgut una miqueta més de confiança per als fallers i falleres

Lara Rodrigo Fallera Major de Catarroja ha fet entrega del seu ram de flors a peus de la Mare de Déu amb moltíssima emoció després de tants mesos esperant

L’esperança és que en només sis mesos quan arribe el mes de Març, es puguen celebrar les Falles amb una normalitat cent per cent i sense almenys restriccions