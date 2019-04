Lola Indigo actuarà en les Festes Majors de Cullera

Connect on Linked in

La cantant oferirà un concert el 2 de maig en el passeig Doctor Alemany

Lola Indigo serà l’estrela principal dels concerts de les Festes Majors de Cullera 2019. La jove cantant i ballarina que ha arrasat entre el públic en els dos últims anys amb èxits com ‘Ya no quiero ná’, ‘Mujer bruja’ o més recentment amb ‘Fuerte’, actuarà el pròxim 2 de maig, dijous, a partir de les 23 hores en el passeig Doctor Alemany. L’entrada serà gratuïta.

El regidor de Festes, Pere Manuel, ha anunciat hui el nom de la principal estrela de les festes locals que se celebren del 27 al 5 de maig. «Comptarem amb una cantant de primer nivell a escala mundial pel que esperem un concert multitudinari», ha expressat l’edil. «A més, el fet que siga una dona remarca encara més la nostra aposta per visibilitzar a referents femenins», incidix.

Lola Indigo va saltar a la fama en 2017 amb la seua participació en Operación Triunfo. Però no va ser fins després del seu pas pel popular concurs musical quan va aconseguir llançar-se a la fama. El juliol de 2018 va publicar el seu primer senzill, «Ya no quiero ná» amb el qual va sacsejar el panorama musical. Superà els nou milions de reproduccions en Spotify, va entrar en la llista dels cinquanta temes més virals del món i el videoclip acumula més de cinquanta-un milions de reproduccions en Youtube.

El tema fou definit com una barreja d’estil trap, feminista i funk i es posa en escena amb un cos de ball que forma Mónica Peña, Saydi Lubanzadio, Laura Ruiz i Claudia Riera, totes elles capitanejades per Indigo i eixides del reality ¡Fama, a bailar! 2018, excepte Ruiz.

Indigo ha pres part en altres concursos televisius com Tu cara me suena, on va aconseguir quedar quarta classificada. Al desembre va gravar al costat dels seus companys d’OT 2017 Aitana, Ana Guerra, Agoney Hernández i Raoul Vázquez, i el raper canari Maikel Delacalle la cançó ‘El mundo entero’ per a la marca Coca-Cola, juntament amb un anunci televisiu.

Eixe mateix mes va publicar ‘Borracha (Remix)’, cançó en la qual va col·laborar al costat de Juan Magán i De la Ghetto amb el cantant Yera. El 21 de desembre, va llançar el seu segon senzill, titulat ‘Mujer bruja’, acompanyada de la cantant Mala Rodríguez.

El 22 de gener de 2019 va publicar la cançó «Fuerte», usada com a capçalera de ¡Fama, a bailar! 2019, programa al qual Lola Indigo s’incorpora com trainer artística i consellera dels concursants.

Manuel espera que l’actuació servisca per a continuar projectant la marca Cullera i destaca que el fet que estreles tan destacades del panorama musical actual trien la ciutat per a les seues actuacions consoliden a Cullera com una destinació fixa en el calendari dels concerts nacionals i internacionals que congreguen als cantants del moment.