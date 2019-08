Print This Post

L’actriu convida a tots i totes a gaudir de les festes patronals que se celebraran en Setembre! Carlet ja s’està preparant per a celebrar les seues festes patronals que tindran lloc el pròxim mes de Setembre. Unes festes amb un gran ampli ventall d’activitats que poder gaudir. Aquest any, la pregonera de les festes és Lola Moltó, actriu i carletina. Per a ella, és un gran privilegi ser-ho. Ja ho saps. Aquest Setembre tens un nou plan! Carlet t’espera!