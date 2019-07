Lola Moltó serà la pregonera de les Festes Majors 2019

Connect on Linked in

L’actriu carletina Lola Moltó és enguany la pregonera de les Festes Majors de Carlet. Moltó seguirà el camí d’altres fills de Carlet, com la ballarina Lara Hernandorena o Bernat Sòria, de donar el tret d’eixida dels festejos del mes de setembre amb el seu pregó. El pregó d’unes festes que enguany organitza l’Ajuntament, en no haver-se presentat cap quadrilla per a ser comissió de festes.

El pròxim 7 de setembre, l’actriu tindrà un paper protagonista en les Festes del 2019. Lola Moltó té una llarga trajectòria com a actriu, tot i que la carletina sempre serà Dora, el personatge que la va donar a conéixer al públic valencià en l’exitosa sèrie de factura valenciana L’alqueria blanca. Això no obstant, la trajectòria de l’artista és llarga i multidisciplinària al voltant del món artístic: teatre, cinema, doblatge, ràdio, televisió… nodrixen un currículum que l’ha duta a treballar en tota la geografia espanyola, com és el cas dels últims mesos en què ha compaginat altres treballs amb la representació de l’obra «Por los pelos» al Teatro Príncipe Gran Vía de Madrid.

El regidor de Festes, Josep Mur, considera que en l’elecció evidentment ha influït esta rica trajectòria: «Lola Moltó és molt gran, una actriu que és tot un referent per als valencians i sobretot per als carletins, que se senten molt orgullosos d’ella, però el més important en la seua elecció ha sigut que és una persona que exercix de carletina allà on està, porta el nom del seu poble allà on va, i això és un orgull per a nosaltres». L’actriu ha acollit amb molta satisfacció este nomenament que li va comunicar dilluns passat l’alcaldessa de Carlet, Maria Josep Ortega.

Enguany, a més, l’elecció de Lola Moltó com a pregonera seguix la línia de les festes d’enguany, que posaran especial atenció al teatre en la seua imatge, ja que enguany es commemora el 130 aniversari del teatre El Siglo, un espai pendent de rehabilitar i que durant molts anys va ser escenari d’artistes de gran nivell.