Lola Moltó visita este divendres Alzira amb el seu espectacle Assumpció

Divendres 5 de març de 2021. Casa de la Cultura a les 19.30 hores.

Assumpció és una dona que no és qui es pensava que era, o no vol ser qui és, o més prompte no li agrada en qui s’ha convertit. O potser hui no és un dia propici, només això. No obstant, per a una dona com ella, passats els 50 anys i després d’un divorci irremeiable, és necessari tocar terra per emprendre un nou vol, sense sobrecàrregues, sense rancúnia, i sense que siga tan difícil continuar sent una dona amb conviccions, desitjos i perspectives després que tot en el que havia basat la seua existència s’ha afonat.

Espectacle en valencià. Durada de: 60 min.

Entrades a 8 € (6 € amb descomptes).