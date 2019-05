L’ONCE a la Comunitat Valenciana, celebra el seu Dia a la ciutat d’Alzira

Connect on Linked in

Al voltant de 700 persones de l’Organització gaudiran d’una jornada de cultura, oci i diversió.

L’Alcalde en funcions d’Alzira, Diego Gómez García, el President de l’ONCE a la Comunitat Valenciana, Enrique Llin Ruiz, i Miguel Ibor Alapont, responsable de la Institució a la Comarca de la Ribera, han presentat els actes que es desenvoluparan amb motiu de la celebració del Dia de l’ONCE a la Comunitat Valenciana, el dissabte 1 de juny.

Com tots els anys, aquelles persones que estan vinculades al Grup Social ONCE: treballadors, afiliats, pensionistes i familiars, es reuneixen en una jornada de germanor que començarà a les deu del matí, en la qual es podrà gaudir de diverses activitats relacionades amb la cultura de la Capital de la Ribera. Els participants tindran l’oportunitat de conéixer el barri antic d’Alzira a través de diverses visites guiades i de gaudir del Paratge Natural de la Murta. Posteriorment, i com a acte central els assistents compartiran un esmorzar de confraternitat.

A l’acte del dissabte 1 de juny assistiran entre altres autoritats, personalitats del món de la discapacitat, tercer sector, administracions públiques, i responsables de l’ONCE en la Comunitat València que acompanyaran al Vicepresident 1r de Grup Social ONCE, Alberto Durán López.

D’altra banda, l’Alcalde i el President de l’ONCE a la Comunitat Valenciana, van anunciar la celebració de dos esdeveniments per a la setmana vinent coorganitzats per l’ONCE i l’Ajuntament: en primer lloc, l’actuació del Grup de Teatre “Samaruc Teatre” format en la seua majoria per persones cegues, el dia 5 de juny, a les 19.30 hores en el Gran Teatre i, en segon lloc, la celebració d’una exhibició de Gossos Guia per al dia 7 de juny, a les 10.00 hores, en la Plaça Major. Amb aquests esdeveniments l’ONCE en col·laboració amb l’Ajuntament d’Alzira pretén visualitzar l’esforç que durant més de 80 anys realitza en favor de la inclusió de les persones amb discapacitat, particularment de les persones cegues.

Per a la realització d’aquests esdeveniments ha sigut fonamental la col·laboració de l’Ajuntament d’Alzira, que en tot moment s’ha mostrat sensible als plantejaments que ha formulat l’ONCE.