L’ONCE presenta els seus cupons per al 8 i el 18 de març

S’ha presentat el cupó del Dia Internacional de la Dona, dilluns que ve 8 de març i el del 18 de març dedicat a les falles i als seus sectors més perjudicats

L’ONCE ha presentat aquest dijous la imatge del cupó del dia 8 de març dedicat a les dones, i el dia 18 a les Falles.

La trobada, que s’ha desenvolupat en el Saló de Cristall de l’Ajuntament de València i ha comptat amb la participació de l’alcalde de la ciutat, Joan Ribó, la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, i el delegat territorial de l’Organització Nacional de Cecs en la Comunitat Valenciana, José Manuel Pichel. I en representació de la festa fallera, han assistit les Falleres Majors de València, Consuelo Llobell i Carla García.

El 18 de març, dedicat a les Falles, en un any en què l’organisme ha decidit reconéixer el treball dels artistes fallers, els orfebres i els pirotècnics, especialment afectats per la pandèmia i per la impossibilitat de celebrar les Falles.

L’acte també ha servit per a presentar el cupó del Dia Internacional de la Dona, dilluns que ve 8 de març.

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, que també ha parlat de l’objectiu comú de millorar la societat, ha assegurat que “els gestos com el de l’ONCE reconforten, perquè tot allò que hui no podem celebrar al carrer i als casals ho farem a les cases, ja que estes Falles han de ser més imaginatives que mai”