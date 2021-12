L’ONU publica els documents de treball que lidera Smart City València per a guiar la transformació digital de les ciutats en el món

Connect on Linked in

Fuset recorda que l’Ajuntament lidera el grup internacional de treball sobre Plataformes de Ciutat impulsat per 16 agències de l’ONU

La Unió Internacional de Telecomunicacions (ITU), agència especialitzada de les Nacions Unides (ONU) per a les tecnologies de la informació i la comunicació, ha anunciat la publicació de dos documents liderats per l’Oficina Smart City València en el marc de la plataforma Units per Ciutats Intel·ligents i Sostenibles (United for Smart Sustainable Cities – U4SSC), que agrupa 16 agències de l’ONU. Esta iniciativa pretén “que les ciutats siguen inclusives, segures, resilients i sostenibles” i aconseguisquen l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible 11.

El regidor d’Agenda Digital de l’Ajuntament de València, Pere Fuset, ha explicat que el primer d’estos documents és el relatiu a “Solucions digitals per a la gestió integrada de la ciutat” i proporciona una perspectiva global sobre com les plataformes de ciutat faciliten un control més eficient i eficaç de la infraestructura i els servicis públics, milloren l’eficiència econòmica permetent el desenvolupament ràpid de servicis nous i impulsen la transformació digital global de les àrees urbanes.

El segon document consistix en un compendi que subratlla els resultats de l’enquesta a les ciutats que han col·laborat descrivint la seua experiència de transformació a través de l’ús de plataformes de la ciutat.

Fuset s’ha mostrat “orgullós que el treball de Smart City València transcendisca la pròpia ciutat i siga útil per a guiar a moltes altres ciutats del món per a aprofitar la transformació digital per a guanyar en desenvolupament sostenible”. L’edil ha recordat que l’Ajuntament de València porta des de l’any 2015 treballant en el procés de normalització i formulació estratègica encapçalant el desenvolupament de la norma UNE 178201 «Ciutats Intel·ligents: Definició, Atributs i Requisits» publicada en 2016 per l’Associació Espanyola de Normalització i Certificació (AENOR) i contribuint en el desenvolupament de la norma de la Unió Internacional de Telecomunicacions ITU-T I.4200 “Requisits per a la interoperabilitat de les plataformes de ciutats intel·ligents”.

L’Oficina de Ciutat Intel·ligent de València col·labora estretament amb la ITU en la definició de criteris i mecanismes d’autoavaluació que utilitzen indicadors clau de rendiment (KPI) per a quantificar la contribució de les TIC a aconseguir ciutats més intel·ligents i sostenibles, destacant la contribució a la norma ITU-T I.4903/ L.1603 “Indicadors fonamentals de rendiment relacionats amb les ciutats intel·ligents i sostenibles per a avaluar l’assoliment dels objectius de desenvolupament sostenible”. La pròpia ciutat de València és una de les tres primeres ciutats del món a aconseguir esta certificació i l’ISO.

Estes noves publicacions del grup de treball liderat per Smart City València estableixen un marc de referència per a ajudar a les ciutats en la seua transformació digital i a disposar d’eines que els permeta avançar en l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides.

