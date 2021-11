L’Open Nacional de Tenis en Cadira de Rodes d’Almussafes, seleccionat per als premis Emprén Esport de la Fundación Trinidad Alfonso

El Club de Tenis local, organitzador del campionat, opta al guardó en la categoria Esport Adaptat



El jurat visitarà en 2022 el torneig per a avaluar les característiques de la iniciativa, coincidint amb el seu 25 aniversari



Si s’imposa als altres tres esdeveniments de la modalitat rebrà una recompensa de 25.000 euros i si queda segon de 15.000 euros

Els Premis Emprén Esport de la Fundación Trinidad Alfonso han seleccionat l’Open Nacional de Tenis en Cadira de Rodes d’Almussafes, organitzat pel Club de Tenis d’Almussafes en col·laboració amb l’Ajuntament del municipi, com a finalista per a la seua edició de 2022 en la categoria Esport Adaptat. Si aconsegueix guanyar rebrà 25.000 euros i si queda segon la recompensa serà de 15.000 euros. El resultat es coneixerà l’any que ve, una vegada el jurat visite tots els campionats i emeta un veredicte. El president del Club de Tenis Almussafes afirma que “només la nominació ja suposa una satisfacció per a aquesta modesta i familiar organització”.



El Club de Tenis Almussafes està d’enhorabona. L’Open Nacional de Tenis en Cadira de Rodes de la població, organitzat per l’entitat en col·laboració amb l’Ajuntament, ha sigut seleccionat per a participar en la fase final dels premis Emprén Esport 2022, impulsats per la Fundación Trinidad Alfonso, entitat presidida per Juan Roig. La trobada, que el pròxim any complirà el seu vint-i-cinc aniversari i que es disputarà del 21 al 24 d’abril, opta al guardó en la categoria Esport Adaptat, en la qual s’enfronta a la primera Copa d’Europa de Ciclisme adaptat a la Comunitat Valenciana, denominada ‘Valencian European Paracycling Club’, el Campionat d’Espanya de Seleccions de la Federació Espanyola d’Esports per a persones amb Discapacitat Intel·lectual (FEDDI) i al I Criterium Autonòmica d’Esgrima Adaptada.



“Només la nominació ja suposa una satisfacció per a aquesta modesta i familiar organització”, declara el president del club almussafeny, Miguel Ribes, qui assegura que seguiran “la línia projectada des de fa molts anys: crear un esdeveniment molt familiar, tal com l’han valorat públicament molts dels participants en aquest esdeveniment”. Per a ell, la incursió del projecte en aquests destacats reconeixements és fruit de l’ajuda de “molts directius, amics, socis i col·laboradors”.



El jurat, que visitarà el torneig en la seua pròxima edició per a valorar-lo, emetrà el seu veredicte final al llarg de 2022 i concedirà un premi de 25.000 euros al primer classificat de la modalitat i 15.000 euros al segon. Tal com han avançat des de la Fundación Trinidad Alfonso i el periòdic Marca, empresa que col·labora en la convocatòria, dos dels principals aspectes que es consideraran a l’hora de designar els projectes guanyadors són la seua sostenibilitat econòmica de cada a futures edicions i la seua capacitat de perdurar en el temps amb els seus propis mitjans i recursos.



Els Premis Emprén Esport 2022 han rebut un total de 155 projectes candidats en aquesta huitena edició, el lema de la qual és ‘Creadors d’Esport’. A més de la categoria Esport Adaptat integren també aquesta iniciativa les modalitats ‘Esdeveniment Esportiu’ i ‘Esport Base’.