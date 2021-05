L’operatiu especial de platges de València permetrà la recollida de denúncies en sis idiomes

Print This Post

S’ha presentat la campanya de platges de la Policia Local de València, que estarà operativa les 24 hores del dia, fins al 12 de setembre i comptarà amb la participación directa 56 agents.

El agents seran secundats per altres unitats com la Unitat de convivència UCOS, la Unitat de Drons i la de Cavalleria, especialment en les zones protegides de la Devesa del Saler.

L’operatiu especial de platges serà l’encarregat de controlar la venda ambulant i altres activitats il·legals que es duguen a terme a les platges i zones adjacents, així com de resoldre els conflictes que puguen sorgir en les zones d’estacionament, a més de controlar que els vehicles de mobilitat personal circulen per les zones autoritzades, especialment en zones de gran trànsit de persones com el passeig marítim.

Una de les novetats d’enguany és que les instal·lacions policials instal·lades en la Malva-Rosa i El Saler, recolliran denúncies per furts o extraviaments en valencià, castellà, anglés, francés, italià i alemany.

El dispositiu es divideix en dues zones, les platges del nord (Malva-rosa i Cabanyal) i les del sud (Pinedo, El Saler i El Perellonet). La Zona nord consta de huit agents per torn, i compta amb dues motocicletes i tres bicicletes encarregades de vigilar el passeig i les zones adjacents; quatre quads i un pick up, que vigilaran les platges; així com una furgoneta i un cotxe policial. La zona sud compta amb un tot terreny, tres quads, una motocicleta tot terreny i un cotxe.