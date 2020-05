L’oposició tomba els pressupostos de 2020 i deixa a Massalfassar sense 113.000 € per a lluitar contra la covid-19

Connect on Linked in

El govern en minoria de l’Ajuntament de Massalfassar no va poder aprovar el darrer 20 de maig la proposta dels pressupostos municipals de 2020 de 3.021.964,58 €, en trobar-se de front amb una oposició que presentà el seu unànime vot en contra com a única resposta, «sense debat i sense oferir cap alternativa», tal i com expliquen des de Compromís per Massalfassar.

Els comptes del consistori, prorrogats des de 2016, suposen una llosa molt gran en tant que no s’ajusten a la realitat actual, i es portaven ara a aprovació precisament per atendre les necessitats veïnals en esta difícil conjuntura marcada per la covid-19. El grup de govern havia previst una partida de 113.000 € per pal·liar les conseqüències de la pandèmia i «donar suport als nostres veïns, autònoms, professionals i treballadors en esta complexa crisi que estem vivint», explicà l’alcalde, Joan Morant.

Els set vots en contra de Ciutadans, PP, PSOE i Demòcrates Valencians s’imposaren als quatre regidors de Compromís d’un govern ofegat, segons denuncien, per «la política de la negativa sense diàleg» de l’oposició. En este ple, que es tornà a celebrar de manera presencial en dependències municipals, l’alcalde va començar la seua intervenció tendint la mà al consens però, tal i com ja havia succeït a les comissions prèvies, l’oposició donà la callada per resposta. «Resulta pràcticament impossible treballar amb un pressupost de fa quatre anys i mig, i prova evident d’aquesta dificultat han estat els constants ajustos que hem hagut d’escometre, fins i tot incomplint la regla de despesa en alguna ocasió i elaborant un Pla Econòmic Financer, tot i que el nostre Ajuntament estava completament sanejat», explicà Morant.

Precisament en relació amb la partida d’emergència sanitària anaren algunes crítiques de l’oposició, que no recolzaren estos comptes al·legant que no s’especificaven les actuacions concretes a que es destinarien eixos diners. L’alcalde va respondre explicant que resulta impossible fer una previsió de les despeses concretes en esta lluita contra la pandèmia, degut a la constant situació de canvi que vivim a diari, i que, en qualsevol cas, gràcies precisament a eixos diners tots els veïns i veïnes de Massalfassar tenen una mascareta per poder eixir al carrer.

Davant la postura dels partits en l’oposició, que des del govern qualifiquen «d’irresponsable i destructiva», Morant recordà que durant totes les reunions prèvies al ple, els distints grups polítics tingueren l’oportunitat de fer les seues aportacions, però alguns ni tan sols assistiren a estes convocatòries. «Ens hem trobat davant un bloqueig inadmissible perquè els representants del poble que han votat no, sense oferir cap alternativa, ho han fet d’una manera completament deplorable, deixant de banda les necessitats de la població de Massalfassar i mirant únicament pels seus interessos partidistes», va denunciar el primer edil.

La proposta de comptes incloïa un superàvit inicial de 60.046,74 € per fer front al dèficit d’estabilitat pressupostària de la liquidació de l’exercici de 2019. Amb la negativa del pressupost municipal tampoc no es podran dur a terme totes les inversions previstes. Era el cas, per exemple, de la construcció de la coberta en la pista de futbet (232.000 €), la posada en funcionament del centre polisocial (133.500 €) amb el seu corresponent mobiliari (15.000 €), la primera fase del Carril Bici a la Mar (200.000 €), o un Pla de Renovació Urbana per endreçar alguns carrers que es troben en males condicions (50.000 €).

També haurà d’esperar l’execució de la RPT (Relació de Llocs de Treball), aprovada per este consistori en 2018 i que encara no ha pogut aplicar-se «no per l’oposició de la Delegació de Govern o dels treballadors de la casa, sinó per l’absència d’un pressupost amb que pogués incardinar-se», recordà Joan Morant.

A hores d’ara, amb uns pressupostos per a 2020 tirats enrere per l’oposició, el grup de govern de Massalfassar s’enfronta a la necessitat de continuar treballant amb unes previsions d’ingressos i despeses de fa quatre anys i mig i que, per tant, suposen una situació d’inestabilitat financera en tant que no s’ajusten a la realitat actual del municipi.

Durant les pròximes setmanes veurem si les possibles negociacions entre l’executiu local i alguns partits de l’oposició arriben a bon port i tenim una nova convocatòria de ple, que suposarà una altra oportunitat per aprovar uns pressupostos actualitzats i adaptats a la conjuntura actual.