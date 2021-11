Lorenzo Silva, Rodrigo Cortés, Marta Robles i Rafa Lahuerta, protagonistes de la 3a edició de Torrent Històrica

Connect on Linked in

Rodrigo Cortés serà nomenat Cònsol Honorari del festival “per haver aconseguit participar en una forma d’expressió popular que ens fa interessar-nos vivament per ella”.



Lorenzo Silva, autor de Castellà, protagonitzarà una trobada amb el públic i un club de lectura



Marta Robles ens comptarà les passions carnals dels reis espanyols que van canviar la història del nostre país

Rafa Lahuerta i Miquel Nadal, guanyadors dels dos últims premis Lletraferit, bussejaran en el passat de València



Una divertida batalla d’escriptors podrà punt final a la tercera edició de Torrent Històrica, que se celebrarà entre el 18 i el 21 de novembre



Jesús Ros: “És un festival jove, però ja és un clàssic per la seua qualitat”

Torna el festival Torrent Històrica per a celebrar la seua tercera edició i el seu retrobament amb el públic. I ho fa amb autors nacionals de primera fila, com Lorenzo Silva, Rodrigo Cortés, Marta Robles o Rafa Lahuerta. Totes les trobades del públic amb els autors se celebraran en l’edifici del Antic Mercat entre el 18 i el 21 de novembre. Els actes es podran seguir també a través de streaming pels següents canals: YouTube de l’Ajuntament de Torrent, Facebook de l’Ajuntament de Torrent i YouTube de Torrent Històrica. La programació es pot consultar en torrenthistorica.com.

Una arrancada valenciana



Seran els dos últims guanyadors dels Premis Lletrafeit, Rafa Lahuerta i Miquel Nadal, els qui obriran foc en la jornada del dijous. Tant Noruega com Càndid tiren la vista arrere per a analitzar la desaparició de barris concrets de la ciutat de València i avaluar els canvis que el pas del temps produeix en la seua fisonomia en els àmbits socioeconòmic i urbanístic.



Els seguirà Marta Robles, que ens parlarà de reis que van aprofitar la Corona per a esprémer la vida i gaudir de capritxos vedats a la resta dels mortals. Ells i elles van anar deixant una gran quantitat d’episodis amorosos o senzillament sexuals en la rebotiga de la nostra història.



Els comuners i Pelayo, protagonistes del divendres



El prolífic i admirat Lorenzo Silva ha demostrat que no sols les seues novel·les de gènere negre triomfen, sinó que també és capaç de brillar en clau històrica. Castellà, que relata la revolta dels comuners i la batalla de Villalar, allà per 1521, és la crònica d’un somni d’orgull i llibertat enfront de l’ambició i la cobdícia de governants intrusos. Abans de la seua trobada amb el públic, Silva participarà en un club de lectura.



Després, José Ángel Mañas, autor de l’aclamada Històries del Kronen i autor de Pelayo!, una revisió de la figura del rei dels gots que va iniciar la Reconquesta, conversarà amb Luis Zueco, qui en El cirurgià d’ànimes retrata a un jove que encarna el naixement de la medicina moderna a Espanya en temps de Napoleó.



Per a cordar la vesprada, Separatta Teatre protagonitzarà l’espectacle Fora de les pàgines, en el qual els personatges prendran l’escenari per a dialogar amb els seus creadors. Aquesta performance també tancarà la vesprada del dissabte.

Un dissabte replet d’autores



Les escriptores seran protagonistes de la jornada del dissabte. Al matí, amb el club de lectura amb escriptora nord-americana Dana Gynter, autora dels banys de l’almirall. A la vesprada, la primera trobada estarà protagonitzat per Isabel Barceló i Eva María Marcos. Totes dues escriptores han retratat amb destresa i rigor les vides de tres dones que van deixar empremta en la història. Barceló, a Lucrècia Borja, i Eva María Marcos a Josefina Bonaparte i a Martha Washington.



A continuació, Carla Montero i Montserrat Iglesias tiraran la vista arrere per a parlar sobre les seues històries. Montero ha ambientat la seua, El medalló de foc, al Berlín de 1945. Tan sols cinc anys després transcorre La marca de l’aigua, en la qual Montserrat Iglesias evoca el fantasma de l’Espanya buidada en un lloc anomenat Hontanar que prompte serà negat per les aigües d’un pantà.



Lliurament del premi Cònsol Honorari a Rodrigo Cortés

Cerrará la jornada del dissabte la xarrada amb Rodrigo Cortés, director de cinema i novel·lista. La conversa girarà entorn d’un recorregut surrealista i crític de l’Espanya del segle XX. Un escenari valleinclanesco, que es recull en Els anys extraordinaris, i en el qual tenen cabuda l’arribada de la mar a Salamanca, els cotxes impulsats pel pensament, la guerra d’Alacant contra Espanya, els levitadores o un submarí que transita túnels.



Després d’aquesta prometedora conversa, Cortesa rebrà la seua distinció com a Cònsol Honorari de Torrent Històrica per la seua aportació a la cultura, des del rigor i la profunditat, però també per haver aconseguit participar en una forma d’expressió popular que ens fa interessar-nos vivament per ella.

Ruta històrica, batalla d’escriptors i taller per a xiquets



A més de les trobades amb autors, Torrent Històrica ofereix activitats de caràcter més lúdic, que se celebrarà el dissabte i el diumenge al matí. El dissabte es desenvoluparà una ruta històrica per Torrent, que servirà per a descobrir l’origen de determinats racons que trepitgem habitualment. I per a recordar que enguany se celebra el 773 aniversari de la carta de poblament de la ciutat.



El diumenge al matí, els xiquets podran assistir a un taller de còmic. A partir del còmic Una història de Torrent, comptada en sis actes i un epíleg, xiquets majors de sis anys podran crear una altra història de Torrent amb els seus propis dibuixos.

Tancarà la III edició de Torrent Històrica la batalla d’escriptors. Una activitat que garanteix diversió. Els escriptors Antonio Garrido, Jordi Llobregat, Eva María Marcos i Raúl Borrás s’enfrontaran per torns per a crear històries breus en tan sols quatre minuts! En la ronda final es formaran dos equips que s’alternaran per a crear històries a quatre mans. Les riallades estan assegurades.



Jesús Ros: “Torrent Històrica encaixa amb la nostra manera de fer les coses”

Durant la presentació de Torrent Històrica, l’alcalde de Torrent, Jesús Ros, ha subratllat “l’èxit del festival en edicions anteriors malgrat les dificultats. És un festival jove, però ja és un clàssic per la seua qualitat, que encaixa en la nostra manera de fer les coses, i per la seua capacitat d’atraure al públic”.



Susi Ferrer: “El premi Cònsol Honorari destaca per la rellevància dels seus guanyadors”

La regidora de Cultura de Torrent, Susi Ferrer, també ha fet referència al “èxit, malgrat les dificultats, de les dues primeres edicions. Fins i tot en la segona, que va haver de ser en streaming i a través de vídeos gravats, el públic va gaudir després d’any i mig de pandèmia”. Ferrer també ha destacat la rellevància de la figura del Cònsol Honorari, “que ja té un palmarés envejable: Santiago Posteguillo, Rosa Montero i Rodrigo Cortés”.



Santiago Álvarez: “Un diàleg entre el present i el passat”

El director de Torrent Històrica, Santiago Álvarez, ha agraït a l’Ajuntament de Torrent el seu compromís amb el públic a través del festival: “Torrent és l’exemple de corporació que aposta per la cultura de la manera que ho fa; no sols per la marca, sinó també per la formació que posa a l’abast dels ciutadans, que contribueix a construir una societat millor”. Respecte a la imatge del festival, una escultura hel·lènica que parla per wasap, Álvarez ha explicat que aquest festival “fuig de la imatge tradicional, i en aquesta ocasió, hem volgut representar el diàleg entre el present i el passat, que és l’objectiu de Torrent Històrica”.



Marta Robles: “La cultura ens serveix per a conéixer el món i divertir-nos”

Ha tancat la presentació l’escriptora i periodista Marta Robles, qui també ha tingut paraules d’agraïment cap a l’Ajuntament de Torrent, “per l’enorme esforç que està fent per a posar a la cultura en un lloc preferencial. Jo aporte el meu granet d’arena per a acostar la cultura al públic. I el públic que està responent molt bé després d’un temps de foscor”. I ha posat l’èmfasi a tornar a popularitzar la cultura: “Crec que és una cosa essencial, en el món de la cultura, arrabassar-li el grau de solemnitat que li havien posat alguns intel·lectuals, que tenen la idea que la cultura és alguna cosa per a uns pocs, que ha de contindre claus ocultes i ha de ser avorrida. És tot el contrari. Ens serveix per a conéixer el món i per a divertir-nos”.