L’organització critica la passivitat del Ministeri d’Agricultura per a agilitar la fixació oficial d’uns costos mitjans de producció del raïm per a vi i cava

Connect on Linked in

Sol·licita a la Generalitat Valenciana que en la reunió de demà aprove un protocol d’actuació eficaç per a evitar contagis de Covid-19 en la verema

AVA-ASAJA denúncia els preus “contrasentit” que ofereix la indústria malgrat el minvament del 30% del cava català pels atacs de míldiu

L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) denúncia l’estratègia duta a terme per la gran indústria vitivinícola per a tractar de mantindre, de cara a la imminent verema, els preus “contrasentit” que ofereix als productors valencians de raïm per a elaboració de cava, tenint en compte la disminució d’almenys un 30% de la producció prevista de cava català a causa dels atacs del fong del míldiu.

Aquesta organització agrària recorda que les actuals cotitzacions en origen –generalment entre 0,27 i 0,33 euros per quilo– van patir una brutal retallada del 40% durant la passada campanya que la indústria va imposar argumentant que hi havia un excés d’oferta. Per tant, segons el mateix criteri, AVA-ASAJA sol·licita ara a la mateixa indústria vitivinícola que recupere els nivells de preus de fa dues temporades en tindre en compte l’escassetat de cava en les zones productores de Catalunya.

Segons dades que maneja el sector català, el míldiu, encoratjat per un excés d’humitat per les pluges, combinat amb altes temperatures, ocasionarà un minvament del 50% en les vinyes ecològiques –representen el 40% de la producció a la comarca del Penedès– amb afeccions de fins al 100% en els pitjors casos, mentre que el cultiu convencional experimentarà un descens del 15%. A això cal sumar la decisió de la DO Cava de restringir de 12.000 a 10.000 els quilos recollits per hectàrea, un factor que contribuirà a descendir encara més l’oferta.

El responsable de la sectorial del vi de AVA-ASAJA i productor de cava a Requena, José Luis Robredo, adverteix que “l’abús comés l’any passat per la indústria no pot ni deu repetir-se: mentre els agricultors percebem un 40% menys de preu pel nostre raïm, els consumidors van pagar a la botiga el mateix i fins i tot més per les botelles de cava. La indústria, en lloc d’estrényer al productor de la matèria primera amb la qual treballa, hauria de destinar el seu esforç a millorar la qualitat, la sostenibilitat i el prestigi dels nostres espumosos”.

AVA-ASAJA també insta el Ministeri d’Agricultura a canviar la Llei de la Cadena Alimentària per a afavorir que els productors perceben un preu just, almenys per damunt dels costos de producció, i deixen de ser objecte d’abusos comercials. Sobre aquest tema, l’organització critica la passivitat que està manifestant el ministre Luis Planas a l’hora d’agilitar l’establiment oficial d’uns costos mitjans de producció del raïm per a vi i cava.

Prevenció del Covid-19 en els temporers

Davant la reunió que la Generalitat Valenciana ha anunciat per a demà, l’associació sol·licita que el govern autonòmic tinga en compte, i fins i tot faça seu, el protocol d’actuació que AVA-ASAJA i LA VA UNIR han elaborat de manera consensuada per a evitar que es produïsquen focus de contagis en la verema amb l’arribada de temporers d’altres zones d’Espanya o d’altres països i, en cas de produir-se, controlar al més prompte possible i de manera eficaç la seua propagació.

Temporal de pedra

AVA-ASAJA comunica, en una primera estimació d’urgència, que una tempesta de pedra i vent va descarregar ahir amb especial virulència en el terme de Venta del Moro, a la comarca d’Utiel-Requena, ocasionant importants danys en els cultius de raïm, principalment, ametler i olivar. El grau d’afecció aconsegueix fins al 40% de la producció en unes 1.000 hectàrees distribuïdes en les partides de Cases de Moya, Les Monges, Cases de Prada, Els Marcs i Casas del Rei, així com en el terme de Camporrobles. Es tracta del segon episodi climàtic que aquesta zona pateix en menys d’un mes, ja que a mitjan juliol ja va haver-hi un temporal de pedra que va provocar unes pèrdues estimades en 30 milions d’euros sol a la comarca.